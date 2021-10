Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger nu er in de markt verschillende kalmerende berichten en indicaties circuleerden. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 1,1 procent op 454,10 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 1,3 procent op 15.164,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 1,3 procent met een stand van 6.575,66 punten. De Britse FTSE won donderdag 1,0 procent en steeg naar 7.064,18 punten. De aandelenmarkten reageerden opgelucht door woorden van de Russische president Poetin die de oplopende gasprijs een halt wil toeroepen. Verder zou volgens financieel medium Bloomberg Frankfurt al aan een opvolger van het pandemie opkoopprogramma van obligaties werken. Daarnaast zou de Republikeinse politieke leider in de Senaat, Mitch McConnell, de Democraten een voorstel hebben gedaan voor een tijdelijke oplossing voor het schuldenplafond van de Amerikaanse federale overheid. "Hiermee zou de deadline voor de onderhandelingen over een definitief Amerikaans begrotingsakkoord worden doorgeschoven tot december", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. De industriële productie van Duitsland daalde in augustus op maandbasis met 4,0 procent een stuk meer dan de verwachte afname met 0,2 procent. Donderdag verschijnen de notulen van de meest recente vergadering van de Europese Centrale Bank, de Amerikaanse wekelijkse steunaanvragen en het consumentenkrediet over augustus, een cijfer dat voor vanavond op de agenda staat. Voor de Amerikaanse steunaanvragen ligt de verwachting op 345.000. Voor vandaag staat een toespraak van bestuurslid van de Europese Centrale Bank Philip Lane over de strategische koers van de bank op de agenda. Olie noteerde donderdag ger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het rood op 76,50 dollar, terwijl voor een november-future Brent 80,45 dollar werd betaald, een daling van 0,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1559. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1566 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1556 op de borden.



Bedrijfsnieuws Royal Dutch Shell steeg 0,6 procent. De impact van orkaan Ida in de Golf van Mexico schat Royal Dutch Shell in op circa 400 miljoen dollar. Ook merkte Shell op dat de aangepaste winst vermoedelijk niet heel sterk wordt beïnvloed door de sterke prijsstijgingen van gas. Het beeld op de toonaangevende beursvloeren in Europa vormde een groot verschil met de aanblik van woensdag rond lunchtijd. In Parijs was de koers van het aandeel Totalenergies de sterkste daler met een verlies van 1,3 procent en was daarmee één van de twee verliezers . Van de hoofdaandelen liepen er 26 met meer dan 1 procent op. In Frankfurt kende zeven minnen, waarvan de koers van het aandeel Sartorius 1,1 procent moest inleveren en daarmee de scherpste daler was. Hier noteerden 21 van de hoofdaandelen een winst van meer dan 1 procent Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,4 procent hoger op 4.363,55 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.416,99 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.501,91 punten. Bron: ABM Financial News

