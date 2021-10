Video: angst in de markt onterecht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Na een enthousiaste periode op de markt, is het momenteel allemaal wat minder. Volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International is deze angst wat overdreven. Dit zei hij voor de camera van ABM Financial News. Beleggers zijn volgens de vermogensbeheerder nerveus vanwege de vrees opgebouwde winsten weer te verliezen. "We zien de afgelopen dagen een daling op de beurzen, die wordt veroorzaakt door de angst voor toenemende inflatie, hogere energieprijzen, wat de productiekosten en vervoerskosten doet toenemen en op de winsten van bedrijven drukt", aldus Van Eerder. "Die angst is overdreven", benadrukte hij. Bedrijven kunnen volgens de vermogensbeheerder dit kwartaal en het volgende kwartaal die kosten doorberekenen in hun productie en doorverkochte product, waardoor de winst [daling] uiteindelijk zal meevallen. Omdat hij verwacht dat bedrijven mooie cijfers zullen laten zien, voorziet hij later deze maand weer wat hogere koersen. Klik hier voor: huidige angst op de markt onterecht Bron: ABM Financial News

