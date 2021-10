Valuta: euro in kalmer vaarwater

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond 1,1560 dollar, nadat de dollar als gevolg van de nodige onzekerheid over de ontwikkelingen in de energiemarkt geliefd was als veilige haven.

"Inmiddels is er sprake van iets meer kalmte nu Rusland aangaf de gaskraan wat verder open te zetten", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Daarmee is de markt nu weer gewoon afwachtend met voor de euro nog altijd de 1,1500 dollar als ondergrens en voorlopig 1,1650 dollar als bovengrens", aldus Van der Meer.

Van der Meer ziet de komende twee dagen vooral in de Amerikaanse banendata een factor van betekenis, maar verwacht geen grote verschuivingen als het banenrapport over september van de Verenigde Staten, dat vrijdagmiddag verschijnt, net als over augustus fors tegenvalt. "Wij denken in dat geval dat de euro iets zal aantrekken, maar dat dit niet gezien wordt als een belangrijke aanleiding voor een koersaanpassing in het monetaire beleid van de Federal Reserve", aldus de valutahandelaar van Ebury donderdag.

Van der Meer schat in dat er vandaag ook gelet wordt op de toespraak van bestuurslid van de Europese Centrale Bank Philip Lane over de strategische koers van de bank.

De industriële productie van Duitsland daalde in augustus op maandbasis met 4,0 procent een stuk meer dan de verwachte afname met 0,2 procent.

Donderdag verschijnen de notulen van de meest recente vergadering van de Europese Centrale Bank, de Amerikaanse wekelijkse steunaanvragen en het consumentenkrediet over augustus, een cijfer dat voor vanavond op de agenda staat.

Voor de Amerikaanse steunaanvragen ligt de verwachting op 345.000.

De euro noteerde donderdag vlak op 1,1559 dollar. De Europese munt noteerde eveneens onveranderd op 0,8505 Britse pond. Het Britse pond won donderdag nog geen 0,1 procent en noteerde op 1,3591 dollar.