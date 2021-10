Beursblik: hogere koersdoelen voor RELX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse zakenbanken Credit Suisse en UBS hebben donderdag hun koersdoelen voor RELX verhoogd.



UBS verhoogde het koersdoel voor RELX van 20,40 naar 21,35 Britse pond met handhaving van het Neutraal advies. Credit Suisse verhoogde deze van 24,30 naar 25,00 pond met handhaving van het Outperform advies. UBS stelde zijn rapport samen na een informatieronde van RELX over de Risk-divisie, waarvoor de bank zijn taxatie voor de onderliggende omzet en de raming voor de winst per aandeel voor de groep voor 2022 licht verhoogde. Voor de onderliggende omzet voor de divisies Scientific, Technical & Medical (STM), Risk en Legal verwacht UBS een groei van respectievelijk 3, 10 en 2 procent over de periode tot en met september 2021. Voor Exhibitions, hard geraakt door de coronapandemie, verwacht de bank een omzetstijging op jaarbasis van 1 tot 5 procent. Credit Suisse zat ook bij de update voor de Risk-divisie aan tafel en refereerde dan ook in zijn rapport aan de belangrijkste mededeling die ging over de verwachting dat de groei van een hoog enkelvoudig percentage van de tak in de komende tien jaar kan aanhouden. Risk, zo gaf Credit Suisse mee, is goed voor circa 36 procent van de omzet en ongeveer 45 procent van de winst van de groep. Credit Suisse verhoogde voor 2022 de taxatie voor de winst per aandeel met 1,7 procent en voor 2023 met 1,9 procent. Het aandeel RELX noteerde donderdag op een groene beurs in Londen 1,3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

