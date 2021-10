Beursupdate: Shell lager op herstellend Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend hoger, waarmee het deels herstelde van de verliezen van een dag eerder. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,2 procent op 770,28 punten.

De hogere koersen volgen op de "scherpste opwaartse draai sinds februari" voor de aandelenmarkten op Wall Street woensdagavond, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING. "Een beter dan verwacht arbeidsmarktrapport van loonstrookjesverwerker ADP gaf al wat steun aan het sentiment, net als een hoger dan verwachte olievoorraad, waarna de olieprijs daalde", aldus Wiersma. Er kwamen in september 568.000 nieuwe banen bij tegenover de 430.000 banen die werden verwacht.

"Maar de echte ommekeer op Wall Street kwam na het bericht dat de Republikeinse politieke leider in de Senaat, Mitch McConnell, de Democraten een voorstel zou hebben gedaan voor een tijdelijke oplossing voor het schuldenplafond van de Amerikaanse federale overheid. Hiermee zou de deadline voor de onderhandelingen over een definitief Amerikaans begrotingsakkoord worden doorgeschoven tot december", zo stelde Wiersma. "Het is dus geen echte oplossing, maar het was in ieder geval genoeg om beleggers even gerust te stellen."

Volgens analisten van IG is de recente onrust op de beurzen "relatief". "Het lijkt allemaal kommer en kwel, maar de volatiliteitsindex staat maar op 21, dichtbij het gemiddelde van 2021 tot nu toe", aldus IG.

Het muntpaar euro/dollar koerste donderdagochtend rond een niveau van 1,1558. De olieprijzen daalden met 2,2 procent verder, na een sterke opleving in de afgelopen tijd. "De olieprijs staat nu op een dusdanig hoog niveau dat schalie-olie producenten hun productie prima kunnen hedgen met futures", aldus IG. "Daardoor kunnen ze met een laag risico investeringen doen in nieuwe productie. Die zet een zacht plafond op de olieprijs."

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Prosus en Randstad aan kop met winsten van 2,8 tot 4,2 procent. Royal Dutch Shell was met een min van 0,8 procent de enige daler. De impact van orkaan Ida in de Golf van Mexico schat Royal Dutch Shell in op circa 400 miljoen dollar. Ook merkte Shell op dat de aangepaste winst vermoedelijk niet heel sterk wordt beïnvloed door de sterke prijsstijgingen van gas. ING denkt wel dat de consensus voor Shell voor het derde kwartaal mogelijk iets te laag is.

In de AMX won Eurocommercial Properties 2,9 procent. Fugro gaf juist 1,2 procent prijs.

Onder de kleinere aandelen won CM.com 2,0 procent.

Veolia heeft besloten een lopend testprogramma op basis van de nanofiltratietechnologie van NX Filtration uit te breiden. Het lokaal genoteerde NX won 3,4 procent.

Ebusco, een ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van emissievrije elektrische bussen en oplaadsystemen, is van plan een beursnotering aan te vragen op Euronext Amsterdam. Naar verwachting zal de beursgang in de komende weken plaatsvinden, onder voorbehoud van onder meer marktomstandigheden.