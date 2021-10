Beursblik: ING verlaagt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor Fagron verlaagd van 18,50 naar 17,50 euro, met handhaving van het Houden advies, voorafgaand aan de trading update over het derde kwartaal. Analist Stijn Demeester verlaagde zijn ramingen voor het terugkerende EBITDA-resultaat in de komende jaren met 12 tot 8 procent, op basis van lagere omzet- en margeverwachtingen voor Europa en Noord-Amerika, waar Fagron moeite heeft om kosten door te berekenen. Demeester maakt zich zorgen dat het herstel van Fagron na de pandemie wordt gehinderd door druk van concurrentie in de kernmarkt Benelux. De recente inflatie-tegenwind komt daar nog bij. Fagron publiceert op 13 oktober omzetcijfers voor het derde kwartaal. ING rekent op een omzet van 153 miljoen euro, en zit daarmee iets hoger dan de consensusverwachting van analisten van 147 miljoen euro. Fagron geeft meestal geen informatie over de marge-ontwikkelingen bij de updates in het eerste en derde kwartaal. Bij de halfjaarcijfers meldde het bedrijf een vlakke omzet en een lagere marge, doordat hogere kosten voor grondstoffen, verpakken en transport niet konden worden doorberekend aan klanten. De indicatie voor het terugkerend EBITDA-resultaat die Fagron gaf voor heel 2021 wijst op een beter tweede halfjaar in dat opzicht, aldus de analist. Het aandeel Fagron stond donderdag 0,9 procent lager op 14,90 euro. Bron: ABM Financial News

