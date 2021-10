'Consensus Shell iets aan lage kant' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) De analistenconsensus voor Royal Dutch Shell voor het derde kwartaal is mogelijk iets aan de lage kant. Dit stelden analisten van ING donderdag. Voorbeurs kwam Shell met een update in aanloop naar de werkelijke kwartaalcijfers op 28 oktober. De impact van orkaan Ida in de Golf van Mexico schat Shell in op circa 400 miljoen dollar. "Wij denken dat de onderneming profiteerde van hogere prijzen die de ditmaal lager dan verwachte volumes compenseerden", schreef Shell. En naast hogere prijzen voor olie en gas, waren de marges bij de raffinage hoger dan in het tweede kwartaal en de marge bij marketing stabiel, merkte de bank op. "We denken dat de consensus van 5,6 miljard dollar correct of wellicht iets te laag is", voegden de analisten toe. De meeste aandacht zal echter uitgaan naar de volatiele gasprijzen, denkt ING. Shell heeft in vergelijking tot sectorgenoten een relatief grote blootstelling aan gas, maar heeft ook veel prijzen vastgelegd in contracten, benadrukte ING. De bank heeft een Houden advies op Shell met een koersdoel van 16,50 euro. Het aandeel won donderdag 0,2 procent op 19,62 euro. Bron: ABM Financial News

