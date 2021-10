Beursblik: Berenberg per saldo neutraal over mijnbouwers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg verwacht dat de koersen van mijnbouwbedrijven in het vierde kwartaal zijwaarts zullen bewegen, terwijl grondstoffen in bredere zin mogelijk wat goedkoper zullen worden in 2022 doordat nieuwe voorraden beschikbaar komen. De analisten zien vier wolken aan de horizon voor de mondiale economie. Ten eerste houden ze rekening met een grotere impact van de deltavariant en mogelijk andere varianten van het coronavirus nu het noordelijke halfrond de winter ingaat. Dit kan leiden tot nieuwe beperkingen op het economische herstel. Andere risico's zijn fors hogere energieprijzen die inflatie opjagen en de industriële productie kunnen schaden. Stroomtekorten in China kunnen de nikkelmarkt bijvoorbeeld sterk raken, omdat er veel minder vraag zal zijn naar roestvrij staal. Ook instabiliteit op de Chinese vastgoedmarkt en de kans op een hogere rente en het naderende schuldenplafond in de VS, dat kan leiden tot een gedeeltelijke sluiting van de overheid, kunnen voor tegenwind zorgen. Over edelmetaal is Berenberg neutraal en over uranium positief. Over bulkgoederen zoals steenkool en metallurgische koolstof zijn de analisten eveneens positief, net als over mineraalzand. Berenberg heeft een voorkeur voor Polymetal en Endeavour Mining bij de goudmijnbouwers. Yamana biedt ook een kans om te investeren in goud zonder veel politiek risico. Hochschild wordt op de kooplijst gezet vanwege zijn 'rare earth' project, dat opschaalmogelijkheden biedt. Anglo American blijft de favoriete gediversifieerde mijnbouwer voor Berenberg, omdat het bedrijf relatief weinig ijzererts mijnt en relatief veel platinum en diamanten en ook een goed groeiprofiel en dividendvooruitzicht heeft. BHP en Rio Tinto hebben een Houden advies, maar als de prijzen van ijzererts tegen het einde van het eerste kwartaal gaan stijgen, kan dit een tactische beleggingskans zijn in het eerste kwartaal. Anglo Pacific zou substantieel moeten profiteren van hogere prijzen voor steenkool, die ruim de helft van de omzet genereren. Dit komt niet tot uitdrukking in de koers, vinden de analisten. Betere marktomstandigheden in de diamantmarkt en koersdalingen zijn reden om Gem Diamonds en Luara Diamond Corp op de kooplijst te zetten. Ook Capital en Tharisa zijn favoriet bij Berenberg. Laatstgenoemde is volgens de analisten ondergewaardeerd. Bron: ABM Financial News

