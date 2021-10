Ida kost Shell 400 miljoen dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De impact van orkaan Ida in de Golf van Mexico schat Royal Dutch Shell in op circa 400 miljoen dollar. Dit bleek donderdag uit een persbericht van de energiereus. Verder zei Shell dat in het derde kwartaal de productie bij Upstream vermoedelijk uitkwam tussen de 2,025 en 2,1 miljoen vaten per dag. Ook merkte Shell op dat de aangepaste winst vermoedelijk niet heel sterk wordt beïnvloed door de sterke prijsstijgingen van gas. Bij olieproducten denkt Shell dat de marketingmarges afgelopen kwartaal vergelijkbaar zullen zijn met die in het tweede kwartaal. De verkoopvolumes worden ingeschat op 4,3 tot 5,3 miljoen vaten per dag en en de bezettingsgraad van de raffinaderijen op 70 tot 74 procent. Dat is minder dan in het tweede kwartaal, als gevolg van orkaan Ida. Tot slot bij de divisie Chemicals rekent Shell ook op een lagere bezettingsgraad door Ida. Bron: ABM Financial News

