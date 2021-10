Update: Ebusco wil naar Amsterdamse beurs

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco is van plan een beursnotering aan te vragen op Euronext Amsterdam. Dit maakte de ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van emissievrije elektrische bussen en oplaadsystemen donderdagochtend bekend.

De opbrengsten van de beursgang wil Ebusco gebruiken voor zijn internationale expansie- en groeistrategie, die is gericht op de elektrificatie van de wereldwijde busvloot. "In Nederland rijdt 1 op de 5 bussen al op elektriciteit, maar in het buitenland is dat nog niet het geval", aldus CEO Peter Bijvelds tegenover ABM Financial News. Volgens de topman rijdt slechts 5 procent van de bussen in de Europese Unie op elektriciteit. "Veel overheden besluiten om te vergroenen, dus de markt is groot", zo stelde de topman.

Voor de beursgang wil het bedrijf enkel nieuwe aandelen uitgeven aan institutionele beleggers en het bedrijf hoopt daarmee circa 300 miljoen euro op te halen. Op de vraag waarom Ebusco dit moment heeft gekozen om naar de beurs te gaan, nu de aandelenmarkten kraken en piepen, antwoordde Bijvelds dat er "geen tijd te verliezen" is. "Voor de komende jaren verwachten we een flinke groei en daar willen we nu op voorsorteren." De winsten zullen volledig geïnvesteerd worden in het bedrijf. Er zijn dan ook geen plannen om op middellange termijn dividend uit te keren, aldus de topman.

Naar verwachting zal de beursgang in de komende weken plaatsvinden, onder voorbehoud van onder meer marktomstandigheden.

Dagen zoals afgelopen week, waarin de beurzen flinke verliezen lieten optekenen, zijn voor Bijvelds echter geen reden om de beursgang uiteindelijk uit te stellen. "Het ging er inderdaad ruig aan toe op de beurzen, daar zijn we ons bewust van, maar we willen niet wachten", aldus de CEO.

Fondsbeheerder Teslin en Alychlo van de Belgische miljardair Marc Coucke hebben al aangegeven in te willen schrijven op de beursgang.

Ook ING Corporate Investments Participaties heeft laten weten mee te doen aan de beursgang voor een bedrag van 32,5 miljoen euro. Ook enkele andere institutionele beleggers en family offices hebben hun interesse getoond, aldus Ebusco. Of daarmee vrijwel alle aandelen al zijn toegewezen, kon Bijvelds niet zeggen. "Dat is moeilijk te zeggen, maar er is veel vraag."

ING heeft momenteel een belang van 25 procent in de onderneming, terwijl Van der Valk Investments circa 30 procent in handen heeft. Bijvelds houdt het resterende belang van 45 procent.

Ebusco werd opgericht in 2012 en leverde al 346 emissievrije bussen in zeven Europese landen. Het bedrijf groeit naar eigen zeggen snel met een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 116 procent van 2018 tot 2020. In 2020 werd nog een omzet geboekt van 100 miljoen euro met een EBITDA-marge van 27 procent.

De coronacrisis leidde wel tot een afname van het aantal orders van openbaarvervoerbedrijven, als gevolg van minder OV-gebruik. Ebusco ziet inmiddels een herstel, wat zich vertaalt in een sterk en snelgroeiend orderboek, dat circa 66 procent steeg van 140 bussen in juni 2021 naar 232 bussen per 30 september. Daarnaast nam de aanbestedingspijplijn met 627 procent toe van 331 in juni tot 2.405 in september.

Onder meer ING, Morgan Stanley en Barclays staan Ebusco bij in aanloop naar de beursgang.

Update: om reactie CEO toe te voegen.