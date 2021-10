Ebusco wil naar Amsterdamse beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco is van plan een beursnotering aan te vragen op Euronext Amsterdam. Dit maakte de ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van emissievrije elektrische bussen en oplaadsystemen donderdagochtend bekend. De opbrengsten van de beursgang wil Ebusco gebruiken voor zijn internationale expansie- en groeistrategie, die is gericht op de elektrificatie van de wereldwijde busvloot. Voor de beursgang wil het bedrijf enkel nieuwe aandelen uitgeven aan institutionele beleggers en het bedrijf hoopt daarmee circa 300 miljoen euro op te halen. FondsbeheerderTeslin en Alychlo van de Belgische miljardair Marc Coucke hebben al aangegeven in te willen schrijven op de beursgang. ING Corporate Investments Participaties heeft momenteel een belang van 25 procent in de onderneming. Ook ING heeft laten weten mee te doen aan de beursgang voor een bedrag van 32,5 miljoen euro. Ook enkele andere institutionele beleggers en family offices hebben hun interesse getoond, aldus Ebusco. Naar verwachting zal de beursgang in de komende weken plaatsvinden, onder voorbehoud van onder meer marktomstandigheden. Ebusco werd opgericht in 2012 en leverde al 346 emissievrije bussen in zeven Europese landen. Het bedrijf groeit naar eigen zeggen snel met een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 116 procent van 2018 tot 2020. In 2020 werd nog een omzet geboekt van 100 miljoen euro met een EBITDA-marge van 27 procent. De coronacrisis leidde wel tot een afname van het aantal orders van openbaarvervoerbedrijven, als gevolg van minder OV-gebruik. Ebusco ziet inmiddels een herstel, wat zich vertaalt in een sterk en snelgroeiend orderboek, dat circa 66 procent steeg van 140 bussen in juni 2021 naar 232 bussen per 30 september. Daarnaast nam de aanbestedingspijplijn met 627 procent toe van 331 in juni tot 2.405 in september. Onder meer ING, Morgan Stanley en Barclays staan Ebusco bij in aanloop naar de beursgang. Bron: ABM Financial News

