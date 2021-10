AEX vervolgt achtbaanrit met stijging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen donderdag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,2 procent. Wall Sloot wist woensdag verliezen weg te werken, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend opveren. Woensdag verloor de AEX na een volatiele handelsdag nog 1,3 procent op 761,22 punten, waarbij een laagste stand van 751,06 punten op de borden stond. Dinsdag won de index juist nog bijna 2 procent. Vorige week gaf de index 25 punten prijs. De snel opgelopen volatiliteit op de internationale beurzen komt na een lange periode van relatieve rust, waarbij de beweeglijkheid van de aandelen historisch laag was, zoals gemeten wordt door de VIX index. Deze index is een maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de S&P 500 index en wordt ook wel angstindex genoemd. Beleggers maken zich zorgen over onder meer de snel oplopende inflatie, waarbij de grondstoffenprijzen momenteel olie op het vuur gooien. De Federal Reserve en de Europese Centrale Bank bereiden beleggers mede daarom voor op een verkrapping van het monetaire beleid en her en der worden al de rentes verhoogd, zoals in Polen en Nieuw Zeeland. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend illustreren de inflatie ontwikkeling. De consumentenprijzen in Nederland in september stegen op jaarbasis met 2,7 procent, na een toename van 2,4 procent in augustus. Vooral duurdere energie zorgde in september voor een stijging van de inflatie. In Azië worden investeerders daarnaast geconfronteerd met het instorten van projectontwikkelaar Evergrande en de vrees voor besmettingsgevaar. De vastgoedsector is goed voor ongeveer 15 procent van de Chinese economie en als China niest kan de wereld verkouden worden. Op Wall Street openden de hoofdindices woensdag nog flink in het rood, maar gedurende de handelsdag kwamen koopjesjagers tevoorschijn en hoofdgraadmeter S&P 500 noteerde bij de slotzoemer 0,4 procent in het groen. "De volatiele week houdt aan, terwijl markten hun staart blijven achtervolgen aangezien het qua macro-data tot dusver een lichte week is met als zwaartepunt het Amerikaans banenrapport vrijdag", merkte marktanalist Jeffrey Jalley van OANDA op. In Azië storten beleggers zich vanochtend vooral op Chinese techaandelen, die door de draai van het sentiment en vooral hard ingrijpen door de autoriteiten slecht hebben gepresteerd de afgelopen maanden. Tencent en Alibaba klimmen respectievelijk 3,5 procent en 5,0 procent, waardoor de Hang Seng index in Hongkong meer dan 2 procent wint. Tokio en Sydney klimmen minder dan 1 procent. De olieprijzen doen vanochtend een stapje terug met een daling van krap 1 procent voor de Amerikaanse olie-future naar 76,77 dollar per vat. Woensdagavond gaf de future al krap 2 procent prijs. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de wekelijkse steunaanvragen in de VS. Bedrijfsnieuws In september stegen op Euronext de volumes op de cash market met 20 procent op maandbasis. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 8 procent. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag op 12,5 miljard euro. HAL rondde de overname van CaseGi Holding, ofwel Pro Gamers Group, af. Eind juni kondigde HAL de overname van 64 procent van de aandelen in Pro Gamers Group aan. Hierbij werd uitgegaan van een ondernemingswaarde van 820 miljoen euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg donderdag 0,4 procent tot 4.363,55 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.416,99 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.501,91 punten. Bron: ABM Financial News

