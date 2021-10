Ter Beke breidt uit met overname Belgische en Nederlandse activiteiten Sigma Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Ter Beke zal de Belgische en Nederlandse activiteiten van voedingsgroep Sigma overnemen. Dat liet de Belgische beursgenoteerde groep in verse voedingswaren donderdagochtend weten. Woensdag liet het bedrijf al weten in gesprek te zijn met Sigma, maar was er nog geen definitief akkoord bereikt. Financiële details van de deal werden niet gegeven. Wel gaf Ter Beke aan dat het gaat over 5 vestigingen in België en 1 in Nederland. Het Belgische Imperial Meat Products voert merken als Aoste en Marcassou en het Nederlandse Stegeman levert onder eigen naam worst, spreads, snacks en vegetarische producten. Nadat de mededingingsautoriteiten hun goedkeuring hebben gegeven, verwachten de bedrijven de transactie in de komende maanden af te kunnen ronden. “Door krachten te bundelen met Imperial en Stegeman kunnen we beter inspelen op trends in de voedselmarkt, zoals het toegenomen belang van snacken en de stijgende vraag naar vegetarische en plantaardige producten. We gaan hier samen een succesverhaal van maken,” zei CEO Piet Sanders van Ter Beke in een toelichting. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.