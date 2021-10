Twitter verkoopt MoPub Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter heeft een overeenkomst gesloten over de verkoop van MoPub aan AppLovin Corporation voor een bedrag van 1,05 miljard dollar in contanten. Dit maakte de microblogsite woensdagavond laat bekend. MoPub biedt diensten aan voor app-ontwikkelaars en -uitgevers wereldwijd om meer geld te verdienen aan hun app. In 2020 realiseerde MoPub nog een jaaromzet van 188 miljoen dollar. Bij publicatie van de derde kwartaalcijfers eind oktober zal Twitter dieper ingaan op de exacte impact van de verkoop op de resultaten. De resultaten zullen ook geraakt worden door een schikking van 809,5 miljoen dollar in een zogenoemde class-action rechtszaak, waarin het social media-platform ervan wordt beschuldigd beleggers te hebben misleid in 2015, zo werd in september al bekendgemaakt. Met de verkoopopbrengst van MoPub wil Twitter de ontwikkeling van eigen producten verder aanjagen. De desinvestering moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders en moet in de komende maanden worden afgerond. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.