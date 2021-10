Hogere energieprijzen jagen Nederlandse inflatie aan

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn ook in september in een hoger tempo gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 2,7 procent op jaarbasis, na een toename van 2,4 procent in augustus.

Duurdere energie zorgde in september voor een stijging van de inflatie. Energie was in september 19,4 procent duurder dan een jaar eerder. In augustus was dit nog 13,7 procent. Naast gas en elektriciteit had ook de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen een verhogend effect op de inflatie.

Naast de consumentenprijsindex berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex, afgekort HICP. Volgens de HICP bedroeg de inflatie in september 3,0 procent op jaarbasis. In augustus was dat nog 2,7 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 3,0 naar 3,4 procent. Dit is de hoogste inflatie na september 2008.