Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, na de kleine winsten die Wall Street woensdag wist te boeken.

IG voorziet een openingswinst van 160 punten voor de Duitse DAX, een plus van 71 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 66 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

Een sprong in de energieprijzen voegde woensdag een nieuwe factor van onzekerheid toe voor beleggers, die al zenuwachtig zijn over het vooruitzicht dat de Federal Reserve de stimuleringen gaat afbouwen.



Hogere olie- en gasprijzen zullen de inflatie vermoedelijk verder aanwakkeren, nieuwe verstoringen in de aanvoerketen veroorzaken en de groei van de wereldeconomie vertragen, terwijl de markten herstellen van de coronaviruspandemie, zeggen marktvolgers.

Deze mix van krachten heeft de rente op staatsobligaties doen stijgen, waardoor met name techaandelen onder druk zijn komen te staan, aangezien de toekomstige winsten minder waard zijn wanneer de disconteringsvoet stijgt. Daarnaast neemt de vrees toe dat de inflatie langer zal aanhouden dan verwacht.

"Op welk moment moeten centrale banken zeggen dat er een zekere mate van beleidsaanpassing nodig is", vroeg marktanalist Jane Foley van Rabobank zich af. Ze wees op de Bank of England, die zei de rente mogelijk de komende maanden te kunnen verhogen naarmate de inflatie van de energieprijzen stijgt.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Duitse fabrieksorders in augustus op maandbasis zijn gedaald met 7,7 procent, wat flink meer was dan de verwachte daling van 1,5 procent.

De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in augustus daarentegen gestegen met 0,3 procent, waar de markt een plus van 0,8 procent voorzag.

Bedrijfsnieuws

Tesco heeft na de cijfers over de eerste zes maanden van dit boekjaar, de winstverwachting voor heel dit jaar verhoogd. Het aandeel steeg ruim 6,0 procent.

TUI haalt nog eens 1,1 miljard euro op met een claimemissie. De uitgifteprijs is vastgesteld op 2,15 euro per aandeel. Het aandeel verloor ruim 1,5 procent.

Lufthansa meldde met succes 2,1 miljard euro te hebben opgehaald met een claimemissie.

Het aandeel Bayer daalde woensdag 5,0 procent, ondanks dat de Duitse fabrikant voor het eerst een rechtszaak heeft gewonnen na een claim dat zijn onkruidbestrijdingsmiddel Roundup kanker zou veroorzaken. Een jury in Californië oordeelde dat het middel dat planten doodt, geen substantiële oorzaak was van een zeldzame vorm van lymfklierkanker bij een kind.

In Parijs ging Pernod Ricard aan kop met een winst van bijna 1,5 procent. Carrefour steeg circa 0,6 procent, maar Unibail-Rodamco-Westfield verloor 4,7 procent, waarmee het vastgoedfonds de sterkste daler was onder de hoofdaandelen.

In Frankfurt steeg SAP ruim 1,0 procent, terwijl BASF bijna 4,0 procent daalde en Deutsche Telekom ruim 5,0 procent verloor.

Grondstoffenaandelen hadden het vandaag lastig. In Amsterdam verloor ArcelorMittal 3,9 procent en in Londen daalden de mijnbouwers Anglo American en BHP circa 2 procent en Antofagasta zelfs meer dan 5 procent.

Euro STOXX 50 4.012,65 (-1,3%)

STOXX Europe 600 451,33 (-1,0%)

DAX 14.973,33 (-1,5%)

CAC 40 6.493,12 (-1,3%)

FTSE 100 6.995,87 (-1,2%)

SMI 11.569,39 (-0,2%)

AEX 761,22 (-1,3%)

BEL 20 4.100,05 (-1,1%)

FTSE MIB 25.605,73 (-1,4%)

IBEX 35 8.775,00 (-1,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdag gedurende de handelsdag overwegend lager, vanwege zorgen over de stijgende obligatierendementen en de verwachting dat de markt een langdurige periode van hogere inflatie tegemoet gaat, aangedreven door de stijgende energieprijzen. Tegen het einde van de handelsdag maakte de markt zijn eerdere verliezen echter goed.

De stijgende energieprijzen zijn een nieuwe bron van zorg, terwijl beleggers zich al zorgen maken over het vooruitzicht dat de Federal Rerserve zijn soepele monetaire beleid gaat terugschroeven. De stijgende energieprijzen versterken de zorgen over de toch al hogere inflatie en wakkeren de vrees aan voor een verdere vertraging van de economische groei en aanhoudende problemen in de toeleveringsketens.

"De volatiele week gaat door, terwijl markten hun staart blijven achtervolgen aangezien het qua macro-data tot dusver een lichte week is met als zwaartepunt het Amerikaans banenrapport vrijdag", zei marktanalist Jeffrey Jalley van OANDA.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in september beduidend sterker is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in september met 568.000, terwijl de markt vooraf rekende op een toename met 425.000 vanen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten is vorige week gedaald met 6,9 procent. De marktindex daalde van 734,9 naar 684,5.

Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,9 procent, ofwel 1,50 dollar, lager op 77,43 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door het consumentenkrediet in augustus.

Bedrijfsnieuws

Constellation Brands maakte afgelopen kwartaal nog maar nauwelijks winst. De omzet steeg en exclusief de verliezen bij cannabisdochter Canopy Growth werd er meer winst behaald. Het aandeel sloot circa 1 procent hoger.

Levi Strauss opent nabeurs de boeken en noteerde in aanloop naar de publicatie circa 4,7 procent lager.

Pepsico trapte dinsdag het cijferseizoen af met meevallende resultaten en opnieuw een outlookverhoging. Het aandeel won circa 2,3 procent.

Vaxart is begonnen met de rekrutering van proefpersonen voor zijn Fase II studie voor een coronavaccin in tabletvorm. Het aandeel noteerde ongeveer 3,5 procent lager.

Luchtvaartmaatschappijen lijken onder druk te komen staan nu de brandstofkosten stijgen. Naast personeel is brandstof de grootste kostenpost voor een luchtvaarder.

S&P 500 index 4.363,55 (+0,4%)

Dow Jones index 34.416,99 (+0,3%)

Nasdaq Composite 14.501,91 (+0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger. De Chinese beurzen hielden de deuren gesloten.

Nikkei 225 27.736,10 (+0,8%)

Hang Seng 24.525,85 (+2,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1555. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1556 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1536 op de borden.

USD/JPY Yen 111,41

EUR/USD Euro 1,1555

EUR/JPY Yen 128,72

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

06:30 Inflatie - September (NL)

08:00 Industriële productie - Augustus (Dld)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Conagra - Cijfers eerste kwartaal (VS)