Levi Strauss boekt hogere winst en omzet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Levi Strauss heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboekt en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant woensdag nabeurs tijdens de publicatie van zijn kwartaalcijfers. CEO Chip Bergh sprak van een sterk kwartaal. De cijfers laten volgens de bestuurder de kracht van merk Levi's zien. Hij sprak van een groeiend momentum in het direct-to-consumer segment. Levi Strauss boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 193 miljoen dollar, in vergelijking met 27 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 0,47 dollar per aandeel, versus 0,07 dollar per aandeel vorig jaar. De aangepaste winst bedroeg 0,48 dollar per aandeel, tegenover 0,08 dollar per aandeel vorig jaar. De omzet steeg van 1,1 miljard dollar in het derde kwartaal vorig jaar naar 1,5 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Outlook Levi's voorziet voor het vierde kwartaal een omzetgroei van 20 tot 21 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst wordt geraamd op 0,38 tot 0,40 dollar per aandeel, waarmee de aangepaste winst voor het gehele boekjaar zou uitkomen op 1,43 tot 1,45 dollar per aandeel. Eerder werd nog uitgegaan van een aangepaste winst van 1,29 tot 1,33 dollar voor het hele boekjaar. Het aandeel Levi Strauss noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 2,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

