Olieprijs lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 1 oktober zijn gestegen met 2,3 miljoen vaten tot 420,9 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 3,3 miljoen vaten tot 225,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 0,4 miljoen vaten tot 129,3 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 88,1 naar 89,6 procent. De olieprijs schommelde eerder op de dag tussen lichte winsten en verliezen, nadat uit de meest recente data van het American Petroleum Institute dinsdag laat al bleek dat zowel de ruwe olievoorraden in de VS, als de benzine- en destillaat voorraden vorige week zijn gestegen. Eerder deze week werd tevens bekend dat OPEC en zijn bondgenoten de productie in november conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag gaan verhogen. Gezien de toenemende vraag en het beperkte aanbod van met name aardgas sloten marktkenners niet uit dat OPEC+ het tempo van de productieverhogingen sneller zou opvoeren. Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,9 procent, ofwel 1,50 dollar, lager op 77,43 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

