Wall Street koerst af op lager slot

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.336,07 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.191,37 punten en de Nasdaq noteerde vlak op 14.434,12 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten noteren woensdag lager, terwijl de obligatierendementen stijgen en de markt zich voorbereidt op een periode van hogere inflatie, aangedreven door de stijgende energieprijzen. De stijgende energieprijzen zijn een nieuwe bron van zorg, terwijl beleggers zich al zorgen maken over het vooruitzicht dat de Federal Rerserve zijn soepele monetaire beleid gaat terugschroeven. De stijgende energieprijzen versterken de zorgen over de toch al hogere inflatie en wakkeren de vrees aan voor een verdere vertraging van de economische groei en aanhoudende problemen in de toeleveringsketens. "De volatiele week gaat door, terwijl markten hun staart blijven achtervolgen aangezien het qua macro-data tot dusver een lichte week is met als zwaartepunt het Amerikaans banenrapport vrijdag", zei marktanalist Jeffrey Jalley van OANDA. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in september beduidend sterker is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in september met 568.000, terwijl de markt vooraf rekende op een toename met 425.000 vanen. Het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten is vorige week gedaald met 6,9 procent. De marktindex daalde van 734,9 naar 684,5. De euro/dollar noteerde op 1,1549. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1549 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1596 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,5 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door het consumentenkrediet in augustus. Bedrijfsnieuws Constellation Brands maakte afgelopen kwartaal nog maar nauwelijks winst. De omzet steeg en exclusief de verliezen bij cannabisdochter Canopy Growth werd er meer winst behaald. Het aandeel daalde 0,8 procent. Levi Strauss opent nabeurs de boeken. Pepsico trapte dinsdag het cijferseizoen af met meevallende resultaten en opnieuw een outlookverhoging. Het aandeel won 1,3 procent. Vaxart is begonnen met de rekrutering van proefpersonen voor zijn Fase II studie voor een coronavaccin in tabletvorm. Het aandeel noteerde 2,2 procent lager. Luchtvaartmaatschappijen lijken onder druk te komen staan nu de brandstofkosten stijgen. Naast personeel is brandstof de grootste kostenpost voor een luchtvaarder. Bron: ABM Financial News

