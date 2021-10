AEX sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten door aanhoudende zorgen over hogere inflatie en minder sterke groei, waarbij vooral grondstoffen het moesten ontgelden.

De AEX sloot 1,3 procent lager op 761,22 punten. De Midkap-index verloor 1,8 procent.

Volgens beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger was de markt somber, onder invloed van tegenvallende fabrieksorders uit Duitsland en een wanbetaling van een kleine Chinese vastgoedontwikkelaar.

De zwakke fabrieksorders uit Duitsland, die met bijna 8 procent terugvielen, hadden volgens hem ook te maken met een gebrek aan onderdelen. De aanvoerketen is al langer verstoord en dit lijkt niet vlot opgelost.

De sterke stijging van de aardgasprijs draagt wel bij aan de marktnervositeit over oplopende prijzen voor grondstoffen, volgens Zwanenburg. De gasprijs liep weer wat terug nadat Rusland aankondigde de levering van aardgas naar Europa te zullen opvoeren.

Een Amerikaanse banenrapport was "niet slecht", maar het wachten is op het officiële banencijfer van aanstaande vrijdag.

Het aantal banen in de Verenigde Staten steeg in september met 568.000, wat sterker was dan het verwachte cijfer van 425.000. Het groeicijfer voor augustus werd wel neerwaarts bijgesteld, van 374.000 naar 340.000 banen.

Volgens Zwanenburg gaat het economisch nog helemaal niet slecht, maar zijn door basiseffecten de economische projecties heel groot, en worden neerwaartse bijstellingen daardoor ook uitvergroot.

"Ik ben er nog niet zo van onder de indruk", aldus de beleggingsstrateeg.

Vandaag zullen de Democraten een derde poging doen om goedkeuring te krijgen in de Senaat om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen. Naar verwachting zullen de Republikeinen ook deze poging afslaan, aldus SEB. Volgens minister van Financiën, Janet Yellen, zal het schuldenplafond rond 18 oktober bereikt zijn.

Ook zorgen over de hoge energieprijzen blijven boven de markt hangen. Dit zorgt voor inflatiedruk en dus ook meer druk op centrale banken om rentes te verhogen. De Poolse centrale bank meldde woensdag al een verhoging van de beleidsrente.



Vanmiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week te zijn gestegen met 2 miljoen vaten. Vooraf was gerekend op een ongewijzigd niveau. Ook de benzinevoorraad werd groter, maar de voorraden stookolie en diesel daalden licht.



De olieprijs daalde met 2 procent, tot 77,53 dollar voor een vat WTI in New Tork en 81,13 dollar voor Brent-olie voor levering in de eerstvolgende maand. Op de aardgasmarkt schoot de prijs eerder op de dag in één klap van 100 naar 150 euro, om vervolgens weer terug te zakken naar 114 euro na geruststellende uitspraken uit Rusland.

De euro/dollar zette zijn daling voort en noteerde op 1,1536. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1595.

Stijgers en dalers

Lampenfabrikant Signify was woensdag de enige stijger in de AEX-index, met een plus van 1 procent.



De verliezen waren fors bij grondstoffenreuzen ArcelorMittal en Shell, en bij winkelvastgoedreus Unibail-Rodamco. De staalreus en het vastgoedfonds leverden zelfs circa 4 procent in.

Maar ook halfgeleiderbedrijven ASMI en BESI, verzekeraars zoals Aegon en NN Group, verffabrikant AkzoNobel en supermarktuitbater Ahold Delhaize verloren terrein.

In de Midkap-index was Flow Traders in trek. De flitshandelaar sloot bijna 2 procent hoger.

Staalfabrikant Aperam en metallurgisch bedrijf AMG, maar vooral oliedienstverlener Fugro en kunstmestproducent OCI gingen hard onderuit. Die laatste twee fondsen daalden met 8 en 9 procent.

Onder de kleinere fondsen waren er ook vrijwel geen winnaars te vinden.

Tussenstand Wall Street

Wall Street stond woensdag op verlies. De S&P500 index noteerde een half procent lager.