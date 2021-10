Beursblik: Amerikaanse banengroei beter dan voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in september was niet alleen beter dan verwacht, maar wordt nu naast de horecasector en de branche voor vrijetijdsbestedingen ook gedragen door de industrie. Dit concludeerde Rabobank woensdag naar aanleiding van het ADP-rapport met een groei van 568.000 banen. "Het rapport is geen voorbode voor het grote arbeidsmarktrapport over dezelfde maand dat vrijdag naar buiten komt en waar de de Federal Reserve vooral naar kijkt. Stel dat dat tegenvalt, dan verwachten wij mogelijk een aanpassing in het tapertempo. Het probleem van de Fed is dat ze werkt met verwachtingsmodellen van voor de uitbraak van corona, terwijl de dynamiek nu heel anders is, waardoor het beleidsorgaan min of meer achter de feiten aan loopt", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. De groei over september lag een stuk hoger dan de verwachte stijging met 425.000 banen. De euro noteerde woensdag kort na publicatie van de cijfers op 1,1541 dollar, een koers die ook voordat het rapport verscheen al op de borden stond en vooral bepaald werd door de hectiek in de markt voor energieprijzen en de behoefte aan een veilige haven als de dollar. Bron: ABM Financial News

