Vaxart weldra van start met nieuwe studie coronavaccin

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Vaxart is begonnen met de rekrutering van proefpersonen voor zijn Fase II studie voor een coronavaccin in tabletvorm. Dit bleek woensdag uit een persbericht van het Amerikaanse bedrijf. Vaxart verwacht later deze maand te beginnen met de studie bij Amerikaanse patiënten. Daarn zal het bedrijf ook landen buiten de Verenigde Staten toevoegen, te beginnen met India later dit jaar. "Fase II is een uiterst belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het eerste en enige COVID-19 orale tabletvaccin dat deze fase van ontwikkeling heeft bereikt", zei CEO Andrei Floroiu in een toelichting. "Een oraal vaccin heeft het potentieel om de reactie van de wereld op de covidpandemie drastisch te beïnvloeden en om de wereldwijde volksgezondheid te verbeteren. Het kan gemakkelijker en sneller worden toegediend dan vaccins die met een injectie moeten worden toegediend en kan helpen om de terughoudenheid rond vaccineren te verminderen". aldus Floroiu. Bron: ABM Financial News

