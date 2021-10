Groei Amerikaanse private sector overtreft verwachtingen - ADP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten is in september beduidend sterker gestegen dan verwacht. Dit bleek woensdag uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Het aantal banen steeg in september met 568.000. De markt rekende vooraf op een toename met 425.000 banen. In augustus groeide het aantal banen minder dan eerder gedacht, met 340.000. Aanvankelijk werd door ADP voor die maand nog een groei van 374.000 banen gemeld. In juli kwamen er 322.000 banen bij. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.