SEC-topman ziet belangenconflict in betalen voor orderstromen

Beeld: DeGiro

(ABM FN-Dow Jones) Het betalen voor het mogen uitvoeren van effectenorders van particuliere beleggers kan diverse belangenconflicten vertegenwoordigen en is reden om de bestaande regels voor marktstructuur te evalueren. Dat zei de voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission Gary Gensler dinsdag voor een financiële commissie van het Congres. Hij verwees naar afspraken waardoor brokers zoals Degiro en Robinhood particulieren kunnen laten handelen op de beurs zonder transactiekosten. De kosten worden dan voor rekening genomen door de partijen die de orderstroom van deze broker mogen uitvoeren en daarmee voordeel kunnen behalen. Gensler deed de uitspraak in de context van een breder initiatief om de regels voor beurshandel tegen het licht te houden om te zien of er meer concurrentie en meer efficiëntie kan worden bevorderd. Hij noemde ook de sterk toegenomen snelheid van geautomatiseerde handel, of 'high-frequency trading', als reden om de markstructuur onder de loep te nemen. "Ik denk dat het tijd is om breed te kijken naar hoe de marktstructuur er uit zou moeten zien vandaag de dag", zei Gensler, die zijn organisatie heeft gevraagd om aanbevelingen te doen voor het competetiever en efficiënter maken van de handel. Ook de afhandelingscyclus van orders kan volgens hem worden ingekort, waardoor kosten en risico's in de markt kunnen worden verminderd. Hoewel er fragmentatie is in handelsplatforms, is er volgens Gensler door de nieuwe technologie ook sprake van marktconcentraties. Zo wordt bijna de helft van de effectenorders verwerkt in zogeheten 'dark pools' of door een handjevol grote brokers. "Eén bedrijf zegt bijna de helft van het totale ordervolume van de particuliere beleggers voor zijn rekening te nemen", aldus Gensler. Hij vraagt zich ook af of de activiteit op beurzen daarmee wel volledig in beeld is van de toezichthouders. Bron: ABM Financial News

