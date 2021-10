Opleving Wall Street lijkt alweer voorbij Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street zal na de opleving van dinsdag toch weer met verlies van start gaan nu de rente verder oploopt. De combinatie van stijgende rentes en de ontwikkelingen op de energiemarkt "wakkert het negatieve sentiment aan", aldus Steen Jakobsen van Saxo Bank. Woensdagmiddag rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P ruim een procent in het rood en de Nasdaq lijkt bijna 1,5 procent lager van start te gaan. "De problemen met het Amerikaanse schuldenplafond blijft een focuspunt voor beleggers", aldus analisten van SEB. Vandaag zullen de Democraten een derde poging doen om goedkeuring te krijgen in de Senaat om dit plafond te verhogen. Naar verwachting zullen de Republikeinen ook deze poging afslaan, aldus SEB. Volgens minister van Financiën, Janet Yellen, zal het schuldenplafond rond 18 oktober bereikt zijn. Ook zorgen over de hoge energieprijzen blijven boven de markt hangen. Vanmiddag staat het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP op de agenda. Vrijdag is het dan de beurt aan het officiële rapport. Verder is er aandacht voor de wekelijkse olievoorraden. De prijs voor een vat WTI daalt vanmiddag, maar de prijzen voor gas blijven stijgen, en dat wakkert de zorgen aan voor een verder oplopende inflatie. "Het zal voor de Federal Reserve een heel aardige opdracht zijn om voor het toekomstige monetaire beleid een afweging te maken tussen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en die in de consumentenprijzen. Dat die laatste aan de maat zijn en voorlopig blijven is geen vraag meer, maar de arbeidsmarkt waar de Fed ook secuur naar kijkt, geeft voorlopig nog geen reden voor een strakker monetair beleid. Dan is de vraag hoe de Fed deze twee op het oog tegengestelde ontwikkelingen tegen elkaar afweegt", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank, die voorlopig nog wel rekening houdt met tapering. De Amerikaanse tienjaarsrente loopt inmiddels op richting de 1,55 procent. De euro/dollar noteert op 1,1538. Bedrijfsnieuws Constellations Brands en Levi Strauss openen vandaag de boeken. De bierspecialist doet dit voorbeurs en het jeansmerk nabeurs. Pepsico trapte dinsdag het cijferseizoen af met meevallende resultaten en opnieuw een outlookverhoging. Dat werd beloond met een koerswinst van ruim een half procent. Luchtvaartmaatschappijen lijken onder druk te komen staan nu de brandstofkosten stijgen. Naast personeel is brandstof de grootste kostenpost voor een luchtvaarder. Slotstanden De S&P 500-index steeg dinsdag 1,1 procent tot 4.345,72 punten, de Nasdaq klom 1,3 procent naar 14.433,83 en de Dow Jones-index werd 0,9 procent meer waard en sloot op 34.314,67 punten. Bron: ABM Financial News

