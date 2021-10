Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, nu de zorgen over oplopende energieprijzen hand over hand toenemen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 2,0 procent op 445,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 2,2 procent naar 14.855,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 2,2 procent met een stand van 6.434,08 punten. De Britse FTSE verloor woensdag 1,8 procent naar 6.952,81 punten.

Veel marktpartijen verwachten de dat de hogere olie- en gasprijzen een economisch herstel afremmen.

De macrocijfers vielen vanochtend tegen. De Duitse fabrieksorders in augustus lieten op maandbasis een daling zien van 7,7 procent en dat was flink meer dan de verwachte afname met 1,5 procent. En de detailhandelsverkopen in de eurozone stegen in augustus op maandbasis met 0,3 procent, waar de markt een plus van 0,8 procent voorzag.

Naast een banenrapport uit de Amerikaanse private sector staan vanmiddag ook de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

Olie noteerde woensdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 79,08 dollar, terwijl voor een november-future Brent 82,78 dollar werd betaald, een stijging van 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1542. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1587 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1595 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Tesco heeft na de cijfers over de eerste zes maanden van dit boekjaar, de winstverwachting voor heel dit jaar verhoogd. Het aandeel noteerde 4,4 procent hoger.

TUI haalt nog eens 1,1 miljard euro op met een claimemissie. De uitgifteprijs is vastgesteld op 2,15 euro per aandeel. Het aandeel TUI noteerde 0,4 procent lager in koers.

Het aandeel Bayer daalde woensdag 0,7 procent nadat de Duitse fabrikant voor het eerst een rechtszaak heeft gewonnen na een claim dat zijn onkruidbestrijdingsmiddel Roundup kanker zou veroorzaken. Een jury in Californië oordeelde dat het middel dat planten doodt, geen substantiële oorzaak was van een zeldzame vorm van lymfklierkanker bij een kind.

Op de beursborden in Parijs en Frankfurt noteerden alle koersen van de hoofdaandelen lager. In Parijs lieten er 35 een verlies van meer dan 1 procent, waarvan een groot deel ook meer dan 2 procent inleverde. Alleen de koers van het aandeel Carrefour noteerde licht hoger, in dit geval 0,4 procent.

In Frankfurt stonden 37 van de veertig hoofdaandelen meer dan 1 procent lager dan het slot van dinsdag en ook hier gold dat voor een flink deel een verlies van meer dan 2 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een flink lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,3 procent in het rood.

De S&P 500-index steeg dinsdag 1,1 procent tot 4.345,72 punten, de Nasdaq klom 1,3 procent naar 14.433,83 en de Dow Jones-index werd 0,9 procent meer waard en sloot op 34.314,67 punten.