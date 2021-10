Bayer in het rood ondanks juridische overwinning in Roundup-zaak

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Bayer opende woensdag beduidend hoger, nadat de Duitse fabrikant van landbouwchemiestoffen en geneesmiddelen voor het eerst een rechtszaak won na een claim dat zijn onkruidbestrijdingsmiddel Roundup kanker zou veroorzaken.

Al snel zakte de koers echter weer in de rode cijfers en stond rond het middag uur 0,7 procent lager.

Een jury in Californië oordeelde dat het middel dat planten doodt, geen substantiële oorzaak was van een zeldzame vorm van lymfklierkanker bij een kind, meldden diverse media dinsdag.

Het is het vierde vonnis over Roundup en het eerste dat uitvalt in het voordeel van Bayer. Rechtszaken over Roundup achtervolgen Bayer sinds het bedrijf het product overnam in het kader van de acquisitie van Monsanto in 2018 voor 63 miljard dollar.

Het Amerikaanse Monsanto maakt pesticiden en genetisch gemodificeerde land- en tuinbouwzaden die ongevoelig zijn gemaakt voor de onkruidverdelger Roundup. Dit systeem is algemeen in gebruik in de Verenigde Staten, waardoor ongeveer de helft van de omzet van Monsanto afhankelijk is van het middel Roundup.