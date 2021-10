Dollar in de lift als veilige haven

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag dicht op 1,1550 dollar in een markt die steeds nerveuzer is geraakt door de oplopende prijzen voor energiecontracten.

"De dollar is daarmee een veilige haven geworden", concludeert marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag in gesprek met ABM Financial News. "Je ziet dat ook terug bij de Zwitserse frank en de yen, terwijl de Noorse kroon en de munteenheden van Nieuw-Zeeland en Australië stevig inleveren. Het heeft alles te maken met oplopende prijzen voor de termijncontracten in de gasmarkt, waarmee de inschatting is dat die een rem betekenen voor het economisch herstel na de coronacrisis", aldus Koopman.

Koopman ziet voor de dollar nog meer ruimte om op te lopen op het moment dat de banengroei in de Amerikaanse private sector vanmiddag hoger uitvalt dan de verwachte 425.000, ook al is het rapport van ADP geen betrouwbare voorbode voor het officiële Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.

"Het zal voor de Federal Reserve een heel aardige opdracht zijn om voor het toekomstige monetaire beleid een afweging te maken tussen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en die in de consumentenprijzen. Dat die laatste aan de maat zijn en voorlopig blijven is geen vraag meer, maar de arbeidsmarkt waar de Fed ook secuur naar kijkt, geeft voorlopig nog geen reden voor een strakker monetair beleid. Dan is de vraag hoe de Fed deze twee op het oog tegengestelde ontwikkelingen tegen elkaar afweegt", aldus Koopman, die voorlopig nog wel rekening houdt met tapering.

De macrocijfers vielen vanochtend tegen. De Duitse fabrieksorders in augustus lieten op maandbasis een daling zien van 7,7 procent en dat was flink meer dan de verwachte afname met 1,5 procent. En de detailhandelsverkopen in de eurozone stegen in augustus op maandbasis met 0,3 procent, waar de markt een plus van 0,8 procent voorzag.

Naast de banendata uit de Amerikaanse private sector staan vanmiddag ook de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

De voorzitter van de Fed van Atlanta Raphael Bostic houdt vandaag een toespraak.

De euro noteerde woensdag 0,4 procent lager op 1,1549 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8524 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,6 procent en noteerde op 1,3548 dollar. De euro daalde 0,1 procent ten opzichte van de Zwitserse frank naar 1,0752, maar de echte beweging zat bij de Australische dollar die 0,8 procent prijsgaf ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de Nieuw-Zeelandse dollar die meer dan 1 procent verloor ten opzichte van de Amerikaanse munt en de Noorse kroon ten opzichte waarvan de Amerikaanse dollar meer dan 1 procent steeg.

De centrale bank van Nieuw-Zeeland heeft vanochtend de rente met 25 basispunten verhoogd naar 0,50 procent en daarnaast de monetaire stimuleringsmaatregelen verder ingeperkt. "Het is passend om de monetaire stimuleringen te blijven verlagen om de inflatie laag te houden en de werkgelegenheid te ondersteunen", lichtte de Reserve Bank of New Zealand toe.