AEX fors onderuit: geen enkel aandeel in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend fors lager, waarbij vooral techfondsen het weer moesten ontgelden. Rond de klok van half elf daalde de AEX 2,0 procent tot 756,00 punten.

Hoewel de Amerikaanse beurzen zich op dinsdag nog herstelden van de verliezen een dag eerder, was het beeld in Azië vanochtend al negatief.

"De problemen met het Amerikaanse schuldenplafond blijft een focuspunt voor beleggers", aldus analisten van SEB. Vandaag zullen de Democraten een derde poging doen om goedkeuring te krijgen in de Senaat om dit plafond te verhogen. Naar verwachting zullen de Republikeinen ook deze poging afslaan, aldus SEB. Volgens minister van Financiën, Janet Yellen, zal het schuldenplafond rond 18 oktober bereikt zijn.

Ook zorgen over de hoge energieprijzen blijven boven de markt hangen, zo ziet investment manager Simon Wiersma van ING. "Oliebedrijven zullen extra profiteren, maar dan heb je alle voordelen wel gehad", aldus Wiersma. "Duurdere energie zal de inflatie verder opstuwen en daarmee ook de druk vergroten op de centrale banken om minder te gaan stimuleren."

"Hoe langer de inflatie hoog blijft, hoe meer het 'tussen de oren' gaat zitten bij bedrijven en consumenten. Dat kan een negatief effect hebben op het vertrouwen", zo waarschuwde de expert van ING.

ING verwacht dat de beweging van hogere rentes en de daarmee samenhangende toenemende voorkeur van beleggers voor waardeaandelen nog wel even door kan zetten.

Verder wezen analisten van IG nog op de aankondiging van de VS dat er nieuwe handelsbesprekingen zullen worden gestart met China. "President Joe Biden staat er slecht voor in de peilingen en wil voorkomen dat zijn partij het slecht zal doen in de verkiezingen van november 2022", aldus IG. "Het herstarten van de handelsoorlog kan daarbij averechts werken. Als Biden over een jaar niets heeft bereikt met China of zelfs de importheffingen heeft

verlaagd zonder iets te bereiken, zullen de Republikeinen bloed ruiken."

IG vreest dat het Biden zonder de steun van Brussel niet zal lukken om de Chinezen te overtuigen. "Dat levert het risico van escalatie van de handelsoorlog op."

De euro/dollar noteerde op 1,1558. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1595 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1613 op de borden. De olieprijzen stegen met 0,4 procent verder.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Duitse fabrieksorders in augustus flink zijn gedaald. De orders namen in augustus gecorrigeerd voor seizoensinvloeden met 7,7 procent op maandbasis af. In juli stegen de orders nog met een opwaarts bijgestelde 4,9 procent. Later deze ochtend verschijnen er nog cijfers over de Europese detailhandelsverkopen over augustus.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen wist geen enkel fonds in het groen te komen. Just Eat Takeaway en Ahold Delhaize hielden de verliezen beperkt. Unibail-Rodamco-Westfield leverde 3,7 procent in en techfondsen ASMI en ASML leverden tot 2,7 procent in.

In de AMX wonnen Basic-Fit 0,2 procent en FlowTraders 2,3 procent. Alfen en AMG daalden tot 5 procent.

Onder de kleinere aandelen won Nedap 0,5 procent, maar daalde CM.COM met 3,6 procent.

Het lokaal genoteerde DGB Group steeg met 20 procent tot 0,30 euro.