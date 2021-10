Topman SEC uit zorgen over wetteloosheid in crypto Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Gary Gensler van de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission heeft tijdens een optreden voor een financieel comité van het Huis van Afgevaardigden opnieuw zijn zorgen uitgesproken over de cryptomarkt. Crypto onttrekt zich op veel vlakken aan de regelgeving die beleggers en consumenten beschermt tegen illegale praktijken en zorgt voor financiële stabiliteit, zei Gensler. "Op dit moment hebben we gewoon niet genoeg bescherming op het vlak van crypto", aldus de topman. "Het is eerlijk gezegd momenteel meer het Wilde Westen en beleggers moeten vooral zelf goed oppassen, net als toen er in de aandelenhandel nog weinig tot geen regels waren", meent Gensler. De topman van de SEC heeft zijn medewerkers gevraagd uit te zoeken hoe de waakhond beter kan samenwerken met andere toezichthouders. Ook heeft hij hen gevraagd na te gaan welke blinde vlekken er zijn. En in hoeverre het Amerikaanse Congres kan helpen die op te vullen. De SEC onderzoekt momenteel hoe de uitgifte en verkoop van cryotptokens gaat, welke platformen er zijn, wie investeringen in crypto aanbieden en hoe crypto's kunnen worden opgeslagen. Gensler erkende dat de nieuwe technologie voor veel verandering heeft gezorgd en ook kan blijven zorgen, maar dat dergelijke technologie niet lang meegaat als ze zich buiten de regelgevende kaders bevindt. "Ik denk dat de SEC, in samenwerking met de CFTC en anderen, robuuster toezicht en beleggersbescherming kan bieden op het gebied van cryptofinanciering." Bron: ABM Financial News

