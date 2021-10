Lagere opening AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong tot 0,8 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,9 procent hoger op 771,19 punten. De Amsterdamse beurs staat net als omliggende aandelenmarkten een lagere opening te wachten, waarbij de zorgen over de hoge inflatie de markten blijven domineren. De rentes liepen verder op en de Aziatische beurzen liepen vanochtend terug. "De aandelenmarkten maken zich vandaag zorgen over inflatie, de kans dat we naar een hogere rente toegaan, en het feit dat dit de zeer hoge koersen ondermijnt waarop aandelen nu worden verhandeld", zei analist Rob Carnell van ING. Analist Jeffrey Halley van OANDA spreekt van een wisselvallige week voor de beurzen. "Beleggers lopen achter hun staart aan in een week waarin er vooralsnog weinig macrocijfers zijn", aldus Halley. Wel kijken beleggers nog uit naar het Amerikaanse banenrapport op vrijdag. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade verwacht echter weinig vuurwerk. "Het aantal coronabesmettingen loopt terug en de Fed heeft al aangekondigd dat het wil taperen als de macrocijfers dit toelaten." Vandaag verschijnen al banencijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Aslam zag vooral grote technamen herstellen op dinsdag, nadat de aandelen op maandag nog flink werden afgestraft. Facebook bleef wel onder een vergrootglas liggen na een wereldwijde storing en een klokkenluider die zich liet gelden, zo merkte Aslam op. Aslam schreef het positieve momentum op dinsdag toe aan beter dan voorziene cijfers uit de Amerikaanse industrie. De inkoopmanagersindex van ISM steeg van 59,9 in augustus naar 61,1 afgelopen maand. Er werd door geraadpleegde economen gerekend op een daling tot 59,5. "Deze cijfers doen vermoeden dat de vertraging van de economische groei in de afgelopen maanden waarschijnlijk achter ons ligt en dit hielp bij het herstel van de Nasdaq-index dinsdag", aldus Aslam. Verder zag de analist van Avatrade dat aandelen die profiteren van een economisch herstel flink aantrokken. De koersen van retailers, cruisemaatschappijen en luchtvaarders vonden de weg omhoog. Ook de energiesector lag er volgens Aslam goed bij. De analist waarschuwde wel dat energieaandelen volatiele maanden tegemoet kunnen gaan, vooral in de winter, omdat Europa en China in actie moeten komen om een verdere escalatie van de energiecrisis te voorkomen. De olieprijs is dinsdag gesloten op het hoogste niveau sinds oktober 2014, terwijl ook de aardgasfutures sterk stegen. De november-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,7 procent hoger op 78,93 dollar op de New York Mercantile Exchange. Maandag besloten oliekartel OPEC en zijn bondgenoten om de verhoging van de olieproductie niet te versnellen, ondanks de krapte op de markt. "Sommigen hadden gehoopt voor een veel sterkere respons van OPEC+, gezien de omstandigheden die wijzen op sterke prijsstijgingen in de wereldwijde energiemarkten", zei analist Robbie Fraser van Schneider Electric. Het dure aardgas zal leiden tot een fors stijging van de vraag naar stookolie en diesel, terwijl de olievoorraden in de VS nu al "ruim onder het normale niveau voor deze tijd van het jaar zitten." De euro/dollar noteerde op 1,1583. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1595 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1613 op de borden. Bedrijfsnieuws Retail Estates heeft Shopinvest overgenomen en betaalt deze acquisitie met de uitgifte van nieuwe aandelen. Slotstanden Wall Street De S&P 500-index steeg woensdag 1,1 procent tot 4.345,72 punten, de Nasdaq klom 1,3 procent naar 14.433,83 en de Dow Jones-index werd 0,9 procent meer waard en sloot op 34.314,67 punten. Bron: ABM Financial News

