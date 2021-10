TUI haalt nog eens ruim 1 miljard euro op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TUI haalt nog eens 1,1 miljard euro op met een claimemissie. Dit maakte de reisorganisatie woensdag voorbeurs bekend. De emissie is volledig onderschreven. In totaal zullen 523,5 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven. Aandeelhouders kunnen voor elke 21 aandelen die zij nu bezitten, inschrijven op 10 nieuwe aandelen. De uitgifteprijs is vastgesteld op 2,15 euro per aandeel. Unifirm, de grootste aandeelhouder van TUI met een belang van 32,0 procent, zal volledig meedoen aan de nieuwe emissie. De opbrengst van de aandelenuitgifte zal TUI gebruiken om de schulden terug te brengen en daarmee ook de financieringskosten. Bron: ABM Financial News

