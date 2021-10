Ter Beke wil Imperial-Stegeman overnemen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Ter Beke is in gesprek om Imperial Meat Products in België en Stegeman in Nederland over te nemen. Dit liet het bedrijf uit Lievegem woensdagochtend weten. "In dit stadium is het onzeker of een transactie al dan niet zal plaatsvinden", benadrukte Ter Beke. Imperial Meat Products VOF voert merken als Aoste en Marcassou en Stegeman levert onder eigen naam worst, spreads, snacks en vegetarische producten. Bron: ABM Financial News

