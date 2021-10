Europese beurzen gaan lagere opening tegemoet

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 116 punten voor de Duitse DAX, een min van 53 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 47 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, met koerswinsten voor banken, die in trek zijn bij beleggers nu de obligatierendementen oplopen.

De markt bleef behoedzaam, terwijl het spook van stagflatie bleef rondwaren: inflatie door dure grondstoffen enerzijds en lagere economische groei anderzijds.

Recente stijgingen van de obligatierendementen drukken op de aandelenmarkten, die toch al duur waren, zei Nordine Naam van Natixis.

De stijgende grondstoffenprijzen zijn verantwoordelijk voor de hogere rentes, volgens TD Securities. "Markten speculeren hoe lang het duurt voordat de grote centrale banken te nerveus worden over de hoge inflatiecijfers". Te hoge inflatie betekent dat het ruime monetaire beleid moet omslaan in een krapper beleid en dat betekent duurdere obligaties en goedkopere aandelen.

De inflatie in de dertig OESO-landen is in augustus opgelopen tot 4,3 procent, van 4,2 procent in juli, bleek dinsdag. De energieprijzen stegen met 18 procent. Zonder voedings- en energieprijzen was de inflatie in Oeso-contreien stabiel op 3,1 procent. In de VS is de inflatie inmiddels ruim 5

procent en in de eurozone 3 procent.

De hoge energieprijzen zijn een punt van zorg. Men houdt rekening met 100 dollar voor een vat olie.

De Duitse autoverkopen zijn in september aanzienlijk gedaald, met ruim 25 procent, meldde het Kraftfahrt-Bundesamt. Over het jaar tot nu toe bleef de afname beperkt tot 1,2 procent. D

De producentenprijzen in de eurozone zijn in augustus op jaarbasis harder gestegen dan in de maand ervoor, maar bleven met een stijging op maandbasis van 1,1 procent wel achter bij de toename van 2,5 procent in juli.

De dienstensectoren in de eurolanden wezen op afnemende groei, maar bij de Britten op een lichte groeiversnelling.

Bedrijfsnieuws

Banken zoals Intesa Sanpaolo en BNP Paribas behoorden tot de winnaars, profiterend van stijgende rendementen op Amerikaanse en andere staatsobligaties.

Een van de sterkste stijgers was Greggs. De Britse bakkersketen kondigde aan dat de resultaten dit jaar beter zullen zijn dan eerder was voorzien. Het aandeel steeg ruim 11 procent.

De sterkste daler was GN Store Nord, door tegenvallende omzet uit de gehoorapparaten van het bedrijf. Het aandeel daalde in Londen bijna 9 procent.

Na de afstraffing van de afgelopen dagen lag de halfgeleidersector er goed bij. Infineon verwacht dat de omzet in 2022 met circa 15 procent zal stijgen, zo meldde de chipmaker in aanloop naar zijn beleggersdag. Het aandeel noteerde een koerswinst van bijna 5 procent. ASMI en ASML stegen 3 tot 4 procent.

AstraZeneca heeft een noodvergunning aangevraagd bij de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration voor het coronamiddel AZD7442. Als toestemming wordt verleend, dan zou AZD7442 het eerste langwerkende antilichaam tegen Covid-19 zijn dat een dergelijke toestemming krijgt, aldus AstraZeneca. Het aandeel sloot 0,3 procent hoger.

Euro STOXX 50 4.065,43 (+1,73%)

STOXX Europe 600 456,03 (+1,17%)

DAX 15.194,49 (+1,05%)

CAC 40 6.576,28 (+1,52%)

FTSE 100 7.077,10 (+0,94%)

SMI 11.587,00 (+0,04%)

AEX 771,19 (+1,85%)

BEL 20 4.145,06 (+0,68%)

FTSE MIB 25.956,02 (+1,95%)

IBEX 35 8.927,40 (+1,54%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

De Amerikaanse beurzen hebben dinsdag de verliezen van maandag weer grotendeels goedgemaakt, met koersherstel voor technologie-aandelen, terwijl de energiesector profiteerde van de verder oplopende prijzen voor olie en aardgas.

Positieve cijfers voor de Amerikaanse dienstensector in september droegen bij aan de winsten, evenals een daling van het aantal besmettingen met het coronavirus, na een piek in de zomer.

De cijfers van ISM en Markit waren mogelijk voldoende steun voor beleggers om "te kopen op de dip", omdat ze wijzen op economische groei die de stijgende aandelenmarkten kan blijven ondersteunen, zei Lauren Goodwin van New York Life Investments. Ze lieten zien dat de krappe Amerikaanse arbeidsmarkt en de problemen in de aanvoerketen nog geen negatieve impact hadden op de economische groei in september.

Per saldo is de S&P500 minder dan 5 procent gedaald sinds de top begin september, ondanks de volatiliteit op de aandelenmarkten de laatste weken. Deze bescheiden terugval is "hoog tijd", volgens Michael Gayed van de nieuwsbrief Lead-Lag Report.

Ondertussen blijven beleggers bezorgd over de hoge inflatie evenals het voornemen van de Federal Reserve om de verruimende maatregelen terug te schroeven. Een nieuw punt van zorg is het Amerikaanse schuldenplafond, waardoor wanbetaling op staatsleningen dreigt.

"De aandelenmarkten maken zich vandaag meer zorgen over inflatie, de kans dat we naar een hogere rente toegaan, en het feit dat dit de zeer hoge koersen ondermijnt waarop aandelen nu worden verhandeld", zei Rob Carnell van ING.

De obligatiemarkt geeft nu het belangrijkste signaal af, volgens Gayed. Dinsdag steeg het rendement op tienjarige Treasury's van 1,481 naar 1,528 procent.

Het Amerikaanse handelstekort is in augustus opgelopen naar 73 miljard dollar, van 70 miljard dollar in juli. Vooral het handelstekort met China steeg.

Een vat WTI-olie werd 1,7 procent duurder en sloot op 78,93 dollar. Dit is het hoogste niveau sinds najaar 2014. De aardgasfutures stegen zelfs 9,5 procent.

Bitcoin steeg dinsdag voor het eerste in vier weken weer boven de 50.000 dollat. "Een niveau waar beleggers al enige tijd naar keken", aldus analist Naeem Aslam van AvaTrade. "Mocht bitcoin boven de 50.000 dollar sluiten, dan zullen we vermoedelijk meer opwaartse bewegingen zien", denkt Aslam.

Bedrijfsnieuws

Netflix was een grote stijger met een winst van 5 procent. Er is optimisme over de kwartaalcijfers van de streamingreus.

De hoge energieprijzen stuwden de koersen van aandelen zoals Occidental Petroleum en Marathon Oil met ruim 3 procent.

Facebook steeg 2 procent na het verlies van 5 procent op maandag. Ook sectorgenoten Twitter en Snap zaten weer in de lift met 2 tot 3 procent winst, na de forse dalingen een dag eerder. Een Facebook-klokkenluider legde dinsdag in het Amerikaans Congres een verklaring af over hoe het bedrijf winst verkiest boven de veiligheid van gebruikers en zijn aandeelhouders en gebruikers verkeerd informeert. Een grote storing bij Facebook droeg bij aan het slechte nieuws maandag.

Ook Microsoft, Amaxon en Apple waren winnaars dinsdag.

Tesla moet een voormalig personeelslid een schadevergoeding van ruim 130 miljoen dollar betalen, omdat het bedrijf niet voldoende actie heeft ondernomen om de werknemer te beschermen tegen racisme. Het aandeel sloot 0,1 procent lager.

PepsiCo verhoogde zijn verwachtingen en rekent nu op een omzetstijging dit jaar met 8 procent, in plaats van 6 procent. Het aandeel won 0,6 procent.

Johnson & Johnson bevestigde dinsdag een Fase 3 onderzoeksstudie waarin zijn coronavaccin wordt ingezet als boosterprik. In september had J&J al aangegeven dat de bescherming 94 procent was met zo'n tweede prik, wanneer toegediend twee maanden na de eerste dosis. Het aandeel won 0,2 procent.

S&P 500 index 4.345,72 (+1,05%)

Dow Jones index 34.314,67 (+0,92%)

Nasdaq Composite 14,433,80 (+1,25%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag lager. De Chinese beurzen houden de deuren nog altijd gesloten.

Nikkei 225 27.342,26 (-1,7%)

Hang Seng 23.992,99 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1583. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1595 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1613 op de borden.

USD/JPY Yen 111,77

EUR/USD Euro 1,1583

EUR/JPY Yen 129,46

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

08:00 Fabrieksorders - Augustus (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 ADP banenrapport - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Constellation Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Levi Strauss - Cijfers derde kwartaal (VS)