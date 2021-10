Prijzen aardgas en olie naar nieuwe toppen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gesloten op het hoogste niveau sinds oktober 2014, terwijl ook de aardgasfutures sterk stegen. De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,7 procent hoger op 78,93 dollar op de New York Mercantile Exchange. De krappe wereldwijde aardgasvoorraden in aanloop naar het stookseizoen lieten de gasprijzen in de Verenigde Staten zelfs met meer dan 9 procent stijgen, naar het hoogste niveau in bijna 13 jaar. Op het Nederlandse platform TTF Hub steeg de gasprijs per megawattuur dinsdag zelfs met 19 procent tot 118 euro. Dit was in juni nog 25 euro. Er komt veel minder gas uit Rusland Europa binnen, meldde de Duitse krant Bild. Beleggers voorzien dat de voorraden niet genoeg zullen zijn om de groeiende vraag te voldoen. Maandag besloten oliekartel OPEC en zijn bondgenoten om de verhoging van de olieproductie niet te versnellen, ondanks de krapte op de markt. "Sommigen hadden gehoopt voor een veel sterkere respons van OPEC+ liden, gezien de omstandigheden die wijzen op sterke prijsstijgingen in de wereldwijde energiemarkten", zei Robbie Fraser van Schneider Electric. Het dure aardgas zal leiden tot een fors stijging van de vraag naar stookolie en diesel, terwijl de olievoorraden in de VS nu al "ruim onder het normale niveau voor deze tijd van het jaar zitten." De olieprijs stijgt al zeven weken, met meer dan 25 procent in die periode, volgens FxPro. Daarbij is de olieprijs nog ruim achtergebleven bij aardgas en steenkool. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.