Wall Street herstelt van dip

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond op stevige winst, dankzij herstellende technologie-aandelen na de koersval van maandag, terwijl de energiesector profiteerde van de verder oplopende olieprijs.

De S&P 500-index steeg 1,5 procent, de Nasdaq klom 1,9 procent en de Dow Jones-index werd 1,4 procent meer waard.

Daarmee herstelden de koersen van maandag, toen de beurzen in New York lager sloten en vooral technologie-aandelen onder druk stonden. Positieve cijfers voor de Amerikaanse dienstensector in september droegen bij aan de winsten, evenals een daling van het aantal besmettingen met het coronavirus, na een piek in de zomer.

De cijfers van ISM en Markit waren mogelijk voldoende steun voor beleggers om "te kopen op de dip", omdat ze wijzen op economische groei die de stijgende aandelenmarkten kan blijven ondersteunen, zei Lauren Goodwin van New York Life Investments.

Ondertussen bleven beleggers bezorgd over de hoge inflatie en de hoge energieprijzen en aanhoudende problemen in de aanvoerketen die daarmee samenhangen, als ook het voornemen van de Federal Reserve om hun verruimende maatregelen terug te schroeven.

Het Amerikaanse handelstekort is in augustus opgelopen naar 73,3 miljard dollar, van 70,3 miljard dollar in juli. In augustus steeg de export met 0,5 procent en de import met 1,4 procent

De euro/dollar noteerde op 1,1597. Een vat WTI-olie werd 1,7 procent duurder en sloot op 78,93 dollar.

Bitcoin steeg dinsdag voor het eerste in vier weken weer boven de 50.000 dollat. "Een niveau waar beleggers al enige tijd naar keken", aldus analist Naeem Aslam van AvaTrade. "Mocht bitcoin boven de 50.000 dollar sluiten, dan zullen we vermoedelijk meer opwaartse bewegingen zien", denkt Aslam.

Bedrijfsnieuws

Netflix was een grote stijger met een winst van 6 procent. Er is optimisme over de kwartaalcijfers van de streamingreus, die maandag 1,6 procent lager sloot.

De hoge energieprijzen stuwen de koersen van aandelen zoals Occidental Petroleum en Marathon Oil met ruim 3 procent.

Facebook steeg 2,3 procent na het verlies van 5 procent op maandag. Ook Twitter en Snap zaten weer in de lift met 3 procent winst, na de forse dalingen een dag eerder. Een Facebook-klokkenluider legde dinsdag in het Amerikaans Congres een verklaring af over hoe het bedrijf winst verkiest boven de veiligheid van gebruikers en zijn aandeelhouders en gebruikers verkeerd informeert. Een grote storing bij Facebook droeg bij aan het slechte nieuws maandag.

Tesla moet een voormalig personeelslid een schadevergoeding van ruim 130 miljoen dollar betalen, omdat het bedrijf niet voldoende actie heeft ondernomen om de werknemer te beschermen tegen racisme. Het aandeel steeg licht.

PepsiCo verhoogde zijn verwachtingen en rekent nu op een omzetstijging dit jaar met 8 procent, in plaats van 6 procent. Het aandeel won 0,9 procent.

Johnson & Johnson bevestigde dinsdag een Fase 3 onderzoeksstudie waarin zijn coronavaccin wordt ingezet als boosterprik. In september had J&J al aangegeven dat de bescherming 94 procent was met zo'n tweede prik, wanneer toegediend twee maanden na de eerste dosis. Het aandeel won 0,8 procent.