Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, met winsten voor banken, die in trek zijn bij beleggers nu de obligatierendementen oplopen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot 1,2 procent hoger op 456,03 punten. De Duitse DAX steeg 1,1 procent naar 15.194,49 punten. De Franse CAC 40 won 1,5 procent tot 6.576,28 punten. De Britse FTSE steeg 0,9 procent naar 7.077,10 punten.

De markt bleef behoedzaam, terwijl het spook van stagflatie bleef rondwaren: inflatie door dure grondstoffen enerzijds en lagere economische groei anderzijds.

Recente stijgingen van de obligatierendementen drukken op de aandelenmarkten, die toch al duur waren, zei Nordine Naam van Natixis. De stijgende grondstoffenprijzen zijn verantwoordelijk voor de hogere rentes, volgens TD Securities. "Markten speculeren hoe lang het duurt voordat de grote centrale banken te nerveus worden over de hoge inflatiecijfers". Te hoge inflatie betekent dat het ruime monetaire beleid moet omslaan in een krapper beleid en dat betekent duurdere obligaties en goedkopere aandelen.

De inflatie in de dertig OESO-landen is in augustus opgelopen tot 4,3 procent, van 4,2 procent in juli, bleek dinsdag. De energieprijzen stegen met 18 procent. Zonder voedings- en energieprijzen was de inflatie in Oeso-contreien stabiel op 3,1 procent. In de VS is de inflatie inmiddels ruim 5 procent en in de eurozone 3 procent.

De Duitse autoverkopen zijn in september aanzienlijk gedaald, met ruim 25 procent, meldde het Kraftfahrt-Bundesamt. Over het jaar tot nu toe bleef de afname beperkt tot 1,2 procent.

Volgens Markit is de groei in de Amerikaanse dienstensector in september licht vertraagd, hoewel deze robuust bleef op 54,9, tegen 55,1 een maand eerder. Het cijfer voor de inkoopmanagersindex viel mee, vergeleken met het voorlopige cijfer van 54,4. Volgens ISM verbeterde dezelfde index van 61,7 naar 61,9.

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans steeg van 70 naar 73 miljard dollar in augustus, door een groter handelstekort met China.

De dienstensectoren in de eurolanden wezen op afnemende groei, maar bij de Britten op een lichte groeiversnelling.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in augustus op jaarbasis harder gestegen dan in de maand ervoor, maar bleven met een stijging op maandbasis van 1,1 procent wel achter bij de toename van 2,5 procent in juli.

Olie noteerde dinsdag opnieuw hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 77,78 dollar, terwijl voor een november-future Brent 81,59 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent. De hoge energieprijzen zijn een punt van zorg. Men houdt rekening met 100 dollar voor een vat olie.

De euro/dollar noteerde op 1,1613. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1595 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1617 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Banken zoals Intesa Sanpaolo en BNP Paribas behoorden tot de winnaars, profiterend van stijgende rendementen op Amerikaanse en andere staatsobligaties.

Een van de sterkste stijgers was Greggs. De Britse bakkersketen kondigde aan dat de resultaten dit jaar beter zullen zijn dan eerder was voorzien. Het aandeel steeg ruim 11 procent.

De sterkste daler was GN Store Nord, door tegenvallende omzet uit de gehoorapparaten van het bedrijf. Het aandeel daalde in Londen bijna 9 procent.

Na de afstraffing van de afgelopen dagen lag de halfgeleidersector er goed bij. Infineon verwacht dat de omzet in 2022 met circa 15 procent zal stijgen, zo meldde de chipmaker in aanloop naar zijn beleggersdag. Het aandeel noteerde een koerswinst van bijna 5 procent. ASMI en ASML stegen 3 tot 4 procent.

AstraZeneca heeft een noodvergunning aangevraagd bij de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration voor het coronamiddel AZD7442. Als toestemming wordt verleend, dan zou AZD7442 het eerste langwerkende antilichaam tegen Covid-19 zijn dat een dergelijke toestemming krijgt, aldus AstraZeneca. Het aandeel sloot 0,3 procent hoger.

In Frankfurt won het aandeel Hellofresh bijna 4 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger. De S&P 500 index noteerde 1,2 procent in het groen.