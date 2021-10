Tech herstelt op Damrak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag gestegen, onder leiding van techaandelen, die herstelden van de dip een dag eerder. Bij een slotstand van 771,19 punten, steeg de AEX 1,9 procent.

Toch blijft de onzekerheid groot, onder meer vanwege de hoge inflatie en oplopende rente, die groeiaandelen niet in de kaart spelen.

"Een verdere stijging van de rente speelt waarde-aandelen in de kaart", aldus Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management in gesprek met ABM Financial News.

"We moeten rekening houden met lagere koersen, totdat het technische beeld weer opklaart", waarschuwt beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

"Een verbetering zal optreden indien de AEX weer boven de 782 punten weet te breken", denkt hij. "Zolang dat niet gebeurt, liggen nieuwe verzwakkingen op de loer."

Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor inkoopmanagersindexen voor de mondiale dienstensector. De Japanse dienstensector kromp in september een stuk minder hard dan in augustus, terwijl de groei in het Verenigd Koninkrijk juist hoger lag.

In de eurozone groeide de dienstensector in september minder hard. Deze inkoopmanagersindex daalde van 59,0 tot 56,4.

Econoom Chris Williamson van Markit sprak in een toelichting van een "onwelkome mix" van toenemende prijsdruk en lagere groei. Beide zijn het gevolg van tekorten in de aanvoerketen, meent hij, en dat raakt de industrie harder dan de dienstensector, waardoor de economie de komende maanden nog afhankelijker is van de dienstensector. Maar de dienstensector kampt volgens Williamson ook met iets voorzichtiger consument, die de hand meer dan voorheen op de knip houdt, vanwege de aanhoudende coronacrisis en de oplopende prijzen.

In de VS was het beeld gemengd; de inkoopmanagersindex van Markit liet een verdere groeivertraging zien, terwijl die van ISM juist een sterkere groei van de dienstensector aangaf.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1613. Een vat WTI-olie werd 2 procent duurder op ruim 79 dollar terwijl een vat Brent ook 2 procent meer waard werd en handelde rond 83 dollar.

Stijgers en dalers

Techfondsen als Prosus, ASMI, Adyen en ASML hielpen de AEX dinsdag in het zadel, met winsten van 3 tot 4 procent. ING herstelde ook en steeg 3 procent.

Heineken, maandag nog één van de weinige stijgers, leverde vandaag een procent in en was daarmee hekkensluiter. Shell, maandag koploper in een overwegend rode AEX, won dinsdag opnieuw bijna 2 procent.

In de Midcap deed ABN AMRO goede zaken met een plus van zo'n 3 procent na een positief rapport van JPMorgan, waarin het koersdoel voor de bank werd verhoogd. Fagron leverde 5 procent in.

Galapagos daalde ruim een procent na een stevige koersdoelverlaging bij Citigroup. Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf presenteerde verder nieuwe onderzoeksdata voor ontstekingsremmer filgotinib als behandeling tegen actieve colitis ulcerosa.

Bij de kleine fondsen viel de winst voor Lucas Bols op. Het aandeel steeg bijna 5 procent. Vivoryon steeg zelfs bijna 7 procent. Kendrion en Accell verloren 2 tot 3 procent.

Aandelen DPA stegen ruim 56 procent. Recent werd het bedrijf volledig overgenomen door Gilde Equity Management.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse indexen in het groen. De S&P 500 steeg 1,2 procent.