Grootaandeelhouder Unibail heeft Iliad bijna volledig in handen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Xavier Niel heeft via zijn investeringsvehikel HoldCo II het belang in telecombedrijf Iliad vergroot naar 96,40 procent, waarmee de grootaandeelhouder van Unibail-Rodamco-Westfield het Franse bedrijf bijna volledig in handen heeft. Dit werd dinsdag bekend. Niel is oprichter van Iliad, dat in 1999 het levenslicht zag en lanceerde in juli van dit jaar een bieding op het bedrijf om het van de beurs te halen. Toen had Niel nog 74,9 procent van de aandelen Iliad in handen. Om de resterende aandelen Iliad in handen te krijgen, wordt een squeeze-out procedure gestart, waarbij Niel 182 euro per aandeel betaalt. Bron: ABM Financial News

