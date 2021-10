Amerikaanse futures voorspellen herstel op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een hogere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteerde de futures op de S&P 500 zo'n 0,4 procent in het groen. Maandag sloten de beurzen in New York nog lager, waarbij vooral techaandelen onder druk stonden. Zo verloor Facebook bijna 5 procent na een wereldwijde storing van zijn social media apps die uren duurde. Naast Facebook zelf lagen ook Instagram en WhatsApp eruit. Ondertussen blijven beleggers bezorgd over de hoge inflatie en de hoge energieprijzen en aanhoudende problemen in de aanvoerketen die daarmee samenhangen, als ook het voornemen van de Federal Reserve om hun verruimende maatregelen terug te schroeven. Volgens marktstrateeg Sean Darby van Jefferies waren beleggers aan het eind van het derde kwartaal wel erg optimistisch, waardoor de terugtrekkende beweging op de aandelenmarkten nu extra wordt uitvergroot. "Ik durf niet te zeggen wat de markt op korte termijn gaat aangrijpen om optimistisch over te zijn", aldus Darby. Op macro-economisch vlak is er dinsdag in de VS aandacht voor handelscijfers in de maand augustus en een tweetal inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector in september. De euro/dollar noteerde aan het begin van de middag op 1,1603. Een vat WTI-olie werd een half procent duurder rond 78 dollar. Bedrijfsnieuws Aandelen van social media bedrijven stonden maandag onder druk door de storing bij Facebook. Naast Facebook verloren ook Twitter en Snapchat-moeder Snap zo'n 5 procent. Dinsdag lijken deze aandelen deels te herstellen. Dinsdag zal een Facebook-klokkenluider verschijnen in het Amerikaans Congres om een verklaring af te leggen over hoe het bedrijf winst verkiest boven de veiligheid van gebruikers. Tesla moet een voormalig personeelslid een schadevergoeding van ruim 130 miljoen dollar betalen, omdat het bedrijf niet voldoende actie heeft ondernomen om de werknemer te beschermen tegen racisme. Het aandeel lijkt dinsdag een procent hoger te openen. PepsiCo opende voorbeurs de boeken. De winst daalde in het derde kwartaal, maar de aangepaste winst was beter dan verwacht. De omzet steeg op jaarbasis en was ook beter dan analisten hadden voorzien. Het aandeel noteerde na het verschijnen vlak. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De S&P 500 sloot 1,3 procent lager op 4.300,46 punten en de Dow Jones index leverde 0,9 procent in op 34.002,92 punten. Techbeurs Nasdaq verloor zelfs 2,1 procent op 14.255,48 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.