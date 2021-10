Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones)

De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, waarbij het marktsentiment wordt bepaald door inflatie en dure grondstoffen enerzijds en minder economische groei anderzijds.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,7 procent op 452,30 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 1,7 procent naar 15.288,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,9 procent met een stand van 6.536,42 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,7 procent naar 7.052,92 punten.

De dienstensectoren in de eurolanden en het Verenigd Koninkrijk wezen voor de eerste groep op een afnemende groei, maar voor de Britten op een lichte groeiversnelling.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in augustus op jaarbasis harder gestegen dan in de maand ervoor, maar bleven met een stijging op maandbasis van 1,1 procent wel achter bij de toename van 2,5 procent in juli.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten ook de inkoopmanagers voor de dienstensector, zowel van ISM als van Markit, voorafgegaan door de handelsbalans over augustus in een definitieve meting.

Naast voorzitter Christina Lagarde van de ECB is er van de Federal Reserve ook een spreker geagendeerd en dat is voorzitter Thomas Barking van de Fed van Richmond. Verder houdt de president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva een rede.

Olie noteerde dinsdag opnieuw hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 77,78 dollar, terwijl voor een november-future Brent 81,59 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1601. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1595 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1617 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Infineon verwacht dat de omzet in 2022 met circa 15 procent zal stijgen, zo meldde de chipmaker in aanloop naar zijn beleggersdag. Het aandeel noteerde een koerswinst van 2,4 procent. Na de afstraffing van de afgelopen dagen ligt de halfgeleidersector er sowieso goed bij vandaag. Dat is vooral in Amsterdam goed zichtbaar met koersen van ruim 2 procent voor de aandelen ASML en ASMI.

AstraZeneca heeft een noodvergunning aangevraagd bij de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration voor het coronamiddel AZD7442. Als toestemming wordt verleend, dan zou AZD7442 het eerste langwerkende antilichaam tegen Covid-19 zijn dat een dergelijke toestemming krijgt, aldus AstraZeneca. De koers van het aandeel AstraZeneca noteerde 0,7 procent hoger.

In Parijs noteerden onder de hoofdaandelen er zes koersverlies, terwijl het aantal stijgers dat meer dan 1 procent steeg beperkt bleef tot twaalf. Dat is illustratief voor de relatieve terughoudendheid onder beleggers om er weer vol in te gaan.

In Frankfurt noteerden dertien van de veertig hoofdaandelen een koersverlies. Van de overige 27 noteerden er elf meer dan 1 procent koerswinst, onder aanvoering van het aandeel Hellofresh dat 5,6 procent hoger noteerde.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P 500 sloot maandag 1,3 procent lager op 4.300,46 punten en de Dow Jones index leverde 0,9 procent in op 34.002,92 punten. Techbeurs Nasdaq verloor zelfs 2,1 procent op 14.255,48 punten.