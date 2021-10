Valuta: euro kijkt nog altijd omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,1600 dollar in een alerte en bezorgde markt.

"Het zijn met name de oplopende grondstofprijzen die markt parten speelt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutahandelaar Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij horen van oliepartijen dat er in de markt rekening wordt gehouden met een stijging naar 100 dollar per vat en met een duurdere dollar betekent dat voor de eurolanden nog een extra opwaarts effect voor brandstofprijzen en dus de algehele inflatie", aldus Van der Meer.

Voor de handelaar ligt de nadruk voor de valutamarkt in de tweede helft van de week, niet alleen vanwege het Amerikaanse banenrapport voor september, dat vrijdag verschijnt, maar ook door de optredens van diverse bestuurders van de Europese Centrale bank. "Vandaag treedt de voorzitter van de bank Christine Lagarde al aan voor een toespraak", aldus Van der Meer.

Hij verwacht dat de risico's voor de euro aan de onderkant en voor de dollar vooral aan de bovenkant liggen en een notering van 1,1700 dollar voor een euro voorlopig nog uit zicht blijft.

De inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren over september van Japan, de relevante eurolanden en het Verenigd Koninkrijk duidden dinsdag voor Japan op een afnemende krimp, voor de tweede groep op een afnemende groei en voor de Britten op een lichte groeiversnelling.

De Reserve Bank of Australia handhaafde zijn monetaire beleid, waarmee het tot in elk geval half februari van het volgend jaar per week 4 miljard dollar aan obligaties uit de markt haalt

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten ook de inkoopmanagers voor de dienstensector, zowel van ISM als van Markit, voorafgegaan door de handelsbalans over augustus in een definitieve meting.

Naast Lagarde is er van de Federal Reserve ook een spreker geagendeerd en dat is voorzitter Thomas Barking van de Fed van Richmond. Verder houdt de president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva een rede.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,1602 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8518 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag nog geen 0,1 procent en noteerde op 1,3617 dollar. De Australische dollar noteerde 0,7272 Amerikaanse dollar, een daling met 0,2 procent.