Prosus en Adyen helpen AEX omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger, geholpen door een herstelbeweging bij de techfondsen. Kort voor de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 762,82 punten.

Vanochtend wisten de techfondsen wat te herstellen, nadat deze aandelen in de afgelopen periode nog onder druk stonden. Zo verloren aandelen als Apple, Alphabet en Facebook op maandag nog 2 tot 5 procent aan beurswaarde.

"Beleggers voelen zich blijkbaar erg onzeker bij de combinatie van afnemende economische groei en de toekomstige afbouw van het ruime monetaire beleid", aldus beleggingsspecialisten van Lynx. "De markten sorteren hier op voor, want de Amerikaanse rente is de afgelopen weken opgelopen van 1,15 tot boven de 1,5 procent. De hogere rente zorgt voor een afstraffing van de groeiaandelen", aldus de beleggingsspecialisten.

Verder merkten analisten van SEB op dat de hogere energieprijzen bijdragen aan de nervositeit op de beurzen, nadat OPEC+ maandag besloot om vast te houden aan de plannen om de olieproductie geleidelijk te verhogen. "OPEC lijkt dus niet in de bres te willen springen in een periode waarin de wereldeconomie het moeilijk heeft", aldus SEB. Op maandag steeg de olieprijs nog naar het hoogste niveau sinds 2014. Oliefondsen profiteren hiervan. Royal Dutch Shell steeg in een maand tijd al bijna met 20 procent. Ook vanochtend schreef het aandeel weer krap een procent bij.

"Ook wij worden steeds enthousiaster over de winstvooruitzichten van de energiesector, nu de olieprijs naar verwachting langer hoog zal blijven", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de dienstensector van de eurozone in september minder hard is gegroeid dan in augustus. De betreffende inkoopmanagersindex kwam in september uit op 56,4 tegen 59,0 in augustus. Daarmee noteert de index voor september op het laagste niveau sinds april.

Vorig week kwam de inkoopmanagersindex voor de industrie voor september ook al lager uit, op 58,6 tegen 61,4 in augustus. De samengestelde index daalde zo van 59,0 naar 56,2. Met cijfers boven de 50 wijzen alle indexen nog wel altijd op groei.

Econoom Chris Williamson van Markit sprak dinsdag in een toelichting van een "onwelkome mix" van toenemende prijsdruk en lagere groei. Beide zijn het gevolg van tekorten in de aanvoerketen, meent hij, en dat raakt de industrie harder dan de dienstensector, waardoor de economie de komende maanden nog afhankelijker is van de dienstensector. Maar de dienstensector kampt volgens Williamson ook met iets voorzichtiger consument, die de hand meer dan voorheen op de knip houdt, vanwege de aanhoudende coronacrisis en de oplopende prijzen. Ook normaliseert het uitgavenpatroon nu de heropening van de economie achter de rug is, waarschuwt Williamson.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1602. De olieprijzen stegen met 0,3 procent verder.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden de techaandelen Prosus en Adyen aan kop, met winsten van 1,6 tot 2,5 procent. Besi was met een verlies van 1,1 procent de grootste daler.

In de AMX won ABN AMRO 2,1 procent na een positief rapport van JPMorgan, waarin het koersdoel voor de bank werd verhoogd. Ook voor ING ging het koersdoel omhoog. Galapagos verloor juist 1,2 procent na een stevige koersdoelverlaging door Citi Research. Fagron leverde zelfs 2,9 procent in.

In de AScX won Lucas Bols 2,6 procent. Kendrion verloor 1,9 procent.

In de lokale lijst viel het koersverlies van 7,1 procent voor RoodMicrotec op. Beursnieuweling Majorel daalde 5,6 procent naar 26,90 euro. Daarmee noteert het aandeel ruim onder de 33 euro per aandeel waarvoor het naar de beurs ging.