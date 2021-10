Groeitempo dienstensector eurozone valt terug

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector van de eurozone is in september minder gegroeid dan in augustus. Dit bleek dinsdag uit definitieve cijfers van Markit.

De inkoopmanagersindex die de activiteit van de dienstensector meet, kwam in september uit op 56,4 tegen 59,0 in augustus. In een eerste meting werd melding gemaakt van 56,3. Daarmee noteert de index voor september op het laagste niveau sinds april.

Vorig week kwam de inkoopmanagersindex voor de industrie over september definitief uit op 58,6 tegen 61,4 in augustus.

De samengestelde index daalde zo van 59,0 naar 56,2.

Econoom Chris Williamson sprak in een toelichting van een "onwelkome mix" van toenemende prijsdruk en lagere groei. Beide zijn het gevolg van tekorten in de aanvoerketen, meent hij, en dat raakt de industrie harder dan de dienstensector, waardoor de economie de komende maanden nog afhankelijker is van de dienstensector. Maar de dienstensector kampt volgens Williamson ook met iets voorzichtiger consument, die de hand meer dan voorheen op de knip houdt, vanwege de aanhoudende coronacrisis en de oplopende prijzen. Ook normaliseert het uitgavenpatroon nu de heropening van de economie achter de rug is, waarschuwt Williamson.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.