Citi Research verlaagt koersdoel Galapagos stevig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft dinsdag het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 79,10 naar 51,00 euro bij een ongewijzigd Neutraal advies. De analisten hebben hun model aangepast na de teleurstellende berichten over de pijplijn van Galapagos. Inmiddels noteert het aandeel lager dan de kaspositie van 5 miljard euro, maar toch ziet Citi onvoldoende argumenten voor een koersherstel om deze korting weer weg te werken. Daarbij zijn de analisten voorzichtiger geworden over de kansen van Jyseleca. Ook is er nog geen duidelijkheid over wie CEO Onno van de Stolpe of Chief scientific officer Piet Wigerinck zal opvolgen. Nog een reden voor Citi Research om het advies op Neutraal te handhaven. Het aandeel Galapagos daalde dinsdag 1,4 procent naar 43,25 euro. Bron: ABM Financial News

