AEX klaar voor hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen dinsdag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,5 procent.

Maandag koerste de AEX onder aanvoering van de techaandelen nog 1,2 procent lager naar een slotstand van 757,20 punten. Een ex-dividendnotering van ING woog eveneens op de koersvorming.

Ook Wall Street deed maandagavond duidelijk een stap terug, waarbij techbeurs Nasdaq zelfs meer dan 2 procent prijs gaf. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index beperkte het verlies tot minder dan 1 procent.

"Beleggers voelen zich niet op hun gemak omdat de versnellende economische activiteit en monetaire stimuleringsmaatregelen plaats maken voor een vertragende groei en stappen in de richting van monetaire beleidsnormalisatie", zei analist Seema Shah van Principal Global Investors over het sentiment.

De recente stijging van de obligatierendementen zorgt er daarnaast onder meer voor dat beleggers dure technologieaandelen van de hand doen, omdat hogere rentes hun toekomstige winsten minder aantrekkelijk maken.

Terwijl techaandelen momenteel al uit de gratie zijn kwam daar maandag nog eens een flinke daling van Facebook met 5 procent bovenop. De sociaalnetwerksite kampte maandag met ongekende storingen waardoor urenlang wereldwijd de sites van Facebook en Instagram onbereikbaar waren, terwijl berichtendienst WhatsApp niet functioneerde. De beurswaarde van het aandeel Facebook daalde met bijna 50 miljard dollar.

Aziatische beleggers nerveus

In Azië staan beleggers vanochtend op scherp na berichtgeving dat de grote Chinese projectontwikkelaar Fantasia niet zou hebben voldaan aan een renteverplichting op een obligatie. Het sentiment staat al een paar weken onder druk door het instorten van sectorgenoot Evergrande en de vrees voor besmettingsgevaar. De vastgoedsector is goed voor ongeveer 15 procent van de Chinese economie.

De beurs in Tokio verliest vanochtend meer dan 2 procent, terwijl de Hang Seng index in Hongkong als enige Aziatische hoofdbeurs nipt in het groen noteert. De Shanghai Composite is deze week gesloten.

Olieprijzen op records

Een stijging van de Amerikaanse olie-future maandag met 2,3 procent naar 77,62 dollar per vat wakkerde maandag de vrees voor meer inflatie aan. Het zwarte goud noteert nu op het hoogste niveau sinds 2014.

Een gesloten front van het OPEC kartel en diens bondgenoten, het aantrekken van de economische groei en bescheiden voorraden spelen de prijsvorming in de kaart. Een jaar geleden noteerde de future nog op 37 dollar. In Europa is daarnaast sprake van een groot aardgastekort waardoor afnemers, waaronder consumenten, geconfronteerd worden met een steeds hogere gasrekening.

De signalen van monetaire verkrapping door de Federal Reserve en oplopende rendementen op Amerikaanse staatsobligaties krijgen daarnaast steeds meer hun weerslag op de koersontwikkeling van de dollar, die de afgelopen weken flink aansterkt. Vanochtend stond er voor het muntpaar euro/dollar een stand van 1,1589 op de borden.

Halverwege juni dit jaar, voorafgaand aan het verrassende rentebesluit van de Fed waar uit de dot plot naar voren kwam dat beleggers zich moeten gaan opmaken voor renteverhogingen, noteerde het muntpaar nog op 1,2330.

Beleggers hebben vandaag oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindices voor de dienstensector die in de loop van de handelsdag in de eurozone en de VS worden vrijgegeven. Vanochtend werd al bekend dat de krimp in de Japanse dienstensector is afgenomen.

Bedrijfsnieuws

Galapagos maakte de resultaten bekend van twee post-hoc analyses van de SELECTION en de SELECTION LTE-studies, die deel uitmaken van het klinische onderzoeksprogramma voor filgotinib. De analyses tonen volgens Galapagos de klinische voordelen aan van langdurige dosering van filgotinib bij patiënten met actieve colitis ulcerosa die niet reageerden in week 10.

OCI wil een deel van het belang in dochterbedrijf Fertiglobe naar de beurs van Abu Dhabi brengen. OCI wil zijn belang na de notering van Fertiglobe op de ADX boven de 50 procent houden. Momenteel heeft OCI een belang van 58 procent en ADNOC 42 procent.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot maandag 1,3 procent lager op 4.300,46 punten en de Dow Jones index leverde 0,9 procent in op 34.002,92 punten. Techbeurs Nasdaq verloor zelfs 2,1 procent op 14.255,48 punten.