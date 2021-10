OCI wil beursgang dochter Fertigloba in Abu Dhabi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI wil een deel van het belang in dochterbedrijf Fertiglobe naar de beurs van Abu Dhabi brengen. Dit maakte het bedrijf samen met zijn aandeelhouder ADNOC dinsdag bekend. De beursgang van deze joint venture voor kunstmest en ammonia van OCI en ADNOC hing al enige tijd boven de markt. OCI wil zijn belang na de notering van Fertiglobe op de ADX boven de 50 procent houden. Momenteel heeft OCI een gelang van 58 procent en ADNOC 42 procent. Toestemming voor de notering en de afronding van de beursgang wordt nog deze maand verwacht, afhankelijk van de medewerking van de autoriteiten en de marktomstandigheden. Onder meer Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Bank Middle East Limited en Morgan Stanley zijn aangewezen om de beursgang te begeleiden. Fertiglobe kondigde recent aan twee keer per jaar dividend uit te willen keren, na goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering, met een beoogd bedrag van tenminste 315 miljoen dollar over 2022, en tenminste 150 miljoen dollar over de tweede helft van 2021. Ook daarna moet de vrije kasstroom zo veel mogelijk worden uitgekeerd, afgezien van groeikansen. Bron: ABM Financial News

