Wall Street lager gesloten

(ABM FN) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De S&P 500 sloot 1,3 procent lager op 4.300,46 punten en de Dow Jones index leverde 0,9 procent in op 34.002,92 punten. Techbeurs Nasdaq verloor zelfs 2,1 procent op 14.255,48 punten.

De hogere olieprijzen droegen bij aan de zorgen over de huidige inflatieontwikkelingen. De olieprijzen trokken aan, nadat OPEC+ besloot de productie in november conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag verhogen. Gezien de toenemende vraag en het beperkte aanbod van met name aardgas sloten marktkenners niet uit dat OPEC+ het tempo van de productieverhogingen sneller zou opvoeren. De olieprijzen sloten maandag op het hoogste niveau sinds eind 2014.

"Dit is niet de start van het vierde kwartaal waarop we gehoopt hadden en beleggers zullen zich ongetwijfeld moeten opmaken voor een volatiele week", aldus analist Chris Beauchamp van IG. "Vooral in aanloop naar cijfers over de Amerikaanse banenmarkt op woensdag en vrijdag."

"Een stijging van het aantal nieuwe banen zal waarschijnlijk het voornemen van de Fed ondersteunen om nog voor het eind van het jaar te beginnen met het afbouwen van zijn obligatie-opkopen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Voor september wordt gerekend op 475.000 nieuwe banen in de VS.

De oplopende inflatie en rentes blijven voor de beurzen een onzekere factor, net als de politieke situatie in Washington, waar beleidsmakers nog altijd geen akkoord hebben bereikt om het schuldenplafond van de Verenigde Staten te verhogen.

Het schuldenplafond is de limiet hoeveel de Amerikaanse overheid kan lenen. Zonder verhoging kan vanaf half oktober mogelijk niet meer worden voldaan aan bepaalde financiële verplichtingen, zoals aflossingen. Minister van financiën Janet Yellen en voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell waarschuwden recent voor de ernstige gevolgen als dat gebeurt.

Daarnaast moet het Congres akkoord gaan met de begroting voor het net gestarte begrotingsjaar om de overheid draaiende te houden. Een tijdelijke begroting tot 3 december werd vorige week goedgekeurd. Ook de belangrijke infrastructuurplannen van president Biden moeten nog altijd groen licht krijgen.

"Je zit met een combinatie van onzekerheid in Washington, een aanhoudende nieuwsstroom uit China rond Evergrande en dat tegen een achtergrond van stijgende obligatierentes", aldus investeringsstrateeg David Stubbs van JPMorgan Private Bank.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg halverwege vorige week naar het hoogste niveau in drie maanden, tot 1,54 procent. Vrijdag was de rente teruggezakt naar 1,46 procent. Maandag noteerde die op 1,48 procent.

In Hongkong werd maandag de handel in aandelen van de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande stilgelegd in afwachting van nieuws. Mogelijk zou een andere Chinese vastgoedontwikkelaar, Hopson, een deel van Evergrande over willen nemen.

"Hoewel dit voor wat korte termijn financiering kan zorgen, zullen de markten zich nog steeds afvragen wat het lange termijn plaatje is voor Evergrande", aldus beleggingsstrateeg Kiran Ganesh van UBS Asset Management.

De euro/dollar noteerde op 1,1617.

De macro-agenda bevatte maandag alleen de Amerikaanse fabrieksorders, die in augustus met 1,2 procent stegen op maandbasis.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft in het derde kwartaal opnieuw meer voertuigen afgeleverd. In het afgelopen kwartaal werden 241.300 voertuigen afgeleverd, tegenover 201.000 in het tweede kwartaal. Geraadpleegde economen rekenden voor het derde kwartaal op 225.000 tot 230.000 afgeleverde voertuigen.

In het derde kwartaal wist Tesla 238.000 auto's te maken. In het tweede kwartaal waren dat er ruim 206.000. Het aandeel steeg met 0,8 procent.

Aandelen Merck zitten sinds vrijdag in de lift. Toen eindigde het aandeel van de farmaceut zo'n 8 procent hoger na het veelbelovende nieuws rond een coronapil die Merck samen met zijn partner Ridgeback Biotherapeutics heeft ontwikkeld.

Volgens Merck verkleint de experimentele pil de kans op een ziekenhuisopname en overlijden met circa 50 procent bij patiënten met een milde of gematigde vorm van Covid-19. De farmaceut verwacht spoedig een aanvraag voor een noodvergunning in te dienen bij de US Food and Drug Administration. Maandag schreef het aandeel Merck nog eens 2,1 procent aan beurswaarde bij.

Aandelen van makers van coronavaccins als BioNTech en Moderna stonden maandag opnieuw onder druk, net als voor het weekend, met verliezen van 2 tot 4,5 procent.

Facebook is maandag getroffen door een grote storing, waardoor diensten als WhatsApp, Instagram en Facebook zelf wereldwijd niet meer te bereiken zijn. Bovendien ligt het social-mediaplatform onder vuur nadat een klokkenluider zei dat Facebook de rellen in het Capitol van begin dit jaar heeft gevoed. Het aandeel sloot 4,9 procent lager.

GitLab wil zo'n 450 miljoen dollar ophalen door 8,42 miljoen aandelen naar de beurs te brengen, waarmee het bedrijf zo'n 8,5 miljard dollar waard zou zijn. Dat maakte het Amerikaanse softwarebedrijf maandag bekend. De beoogde uitgifteprijs zal liggen tussen de 55,00 en 60,00 dollar.

Ook chipfabrikant Globalfoundries wil naar de beurs op Wall Street. De chipbouwer liet zich niet uit over de exacte omvang van de beursgang en gaf ook geen bandbreedte af voor de vermoedelijke prijs per een aandeel. In juli van dit jaar schreef The Wall Street Journal nog op basis van bronnen dat Intel interesse zou hebben in een overname van Globalfoundries voor een bedrag van circa 30 miljard dollar.