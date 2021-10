Olieprijs sluit op hoogste niveau sinds 2014 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag op het hoogste niveau sinds eind 2014 gesloten, nadat oliekartel OPEC+ vasthield aan de plannen om de olieproductie geleidelijk op te voeren. Bij een settlement van 77,62 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,3 procent duurder. Beleggers verwachtten dat de olie-exporterende landen en hun bondgenoten, waaronder Rusland, de productie van olie sterker zouden verhogen dan de reeds geplande toename met 400.000 vaten per dag, zeiden analisten van Rystad Energy voorafgaand aan de vergadering van OPEC+. "Dat is niet gebeurd", zo stelde analist Bob Yawger van Mizuho. OPEC en zijn bondgenoten zullen de productie in november conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag verhogen. Analisten van Rystad Energy zijn evenwel niet verbaasd dat de OPEC de bestaande afspraken handhaaft, omdat het "onkarakteristiek zou zijn voor OPEC+ om nu al een reflexmatig beleid te voeren als reactie op de energiecrisis." Ook energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO noemde de uitkomst weinig verrassend. "Eerlijk gezegd was er ook geen reden om sneller te verhogen. Er blijven economische onzekerheden dus is het noodzaak om ook niet te snel de productie te verhogen. Het is dan lastig om weer bij te sturen indien nodig. En voor OPEC+ is die olieprijs rond 80 dollar ook niet slecht natuurlijk. Zolang het niet heel veel verder oploopt, verloopt alles voor OPEC+ oke", aldus Van Cleef. Ook werden beleggers maandag verrast door uitspraken van CEO Amin Nasser van Saudi Aramco, die stelde dat de huidige gascrisis nu al zorgt voor een extra vraag naar olie van 500.000 vaten per dag. De olieprijs steeg afgelopen weken sterk, onder andere door een groot aardgastekort in Europa. Bron: ABM Financial News

