Europese beurzen met verliezen de dag uit

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager gesloten. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,5 procent tot 450,77 punten, terwijl de Duitse DAX 0,8 procent verloor op 15.036,55 punten en de Franse CAC 40 0,6 procent prijsgaf op 6.477,66 punten. De Britse FTSE 100 daalde 0,2 procent tot 7.011,01 punten.

"Er speelt een combinatie van onzekerheid in Washington, aanhoudende nieuwsberichten uit China over Evergrande en aantrekkende rentes", zo merkte strateeg David Stubbs van JP Morgan Private Bank op. In Washington wordt momenteel vergaderd over het hoge schuldenplafond in aanloop naar een belangrijke deadline later deze maand. Er zal een verhoging van het plafond afgesproken moeten worden om ervoor te zorgen dat de overheid haar rekeningen kan blijven betalen.

"Alle factoren zijn nog onder controle, maar onzekerheid rond beleidsveranderingen kunnen wel het sentiment bepalen, zeker als het gaat om de twee grootste economieën ter wereld", aldus Stubbs.

Vanochtend werd in Hongkong de handel in het aandeel Evergrande opnieuw opgeschort. Er zouden berichten zijn over een mogelijke overname van de vastgoedbeheertak van het Chinese bedrijf. Mogelijk zou een andere Chinese vastgoedontwikkelaar, Hopson, een deel van Evergrande over willen nemen.

"Hoewel een overname [van de vastgoedbeheertak] op korte termijn wat lucht geeft voor Evergrande, vragen beleggers zich onverminderd af hoe het beeld op de lange termijn eruit zal zien voor de Chinese vastgoedontwikkelaar", aldus strateeg Kiran Ganesh van UBS Asset Management.

Belangrijk nieuws kwam er verder vanuit OPEC+. Het oliekartel besloot de productie in november conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag verhogen. Gezien de toenemende vraag en het beperkte aanbod van met name aardgas sloten marktkenners niet uit dat OPEC+ het tempo van de productieverhogingen sneller zou opvoeren.

Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO noemde de uitkomst weinig verrassend.

"Eerlijk gezegd was er ook geen reden om sneller te verhogen. Er blijven economische onzekerheden dus is het noodzaak om ook niet te snel de productie te verhogen. Het is dan lastig om weer bij te sturen indien nodig. En voor OPEC+ is die olieprijs rond 80 dollar ook niet slecht natuurlijk. Zolang het niet heel veel verder oploopt, verloopt alles goed voor OPEC+", aldus Van Cleef.

Een vat WTI-olie steeg na de aankondiging van OPEC+ met zo'n 3 procent tot bijna 78 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde licht hoger op 1,1619. Belangrijkste nieuws voor de valutamarkten zijn de twee Amerikaanse banenrapporten die later deze week verschijnen.

Bedrijfsnieuws

Financials stonden maandag onder druk. BNP Paribas en Deutsche Bank verloren ongeveer een procent. ING daalde zo'n 3 procent, maar noteerde ook ex-dividend.

Oliefondsen als Royal Dutch Shell en BP noteerden tot 2 procent hoger na het OPEC besluit.

Ryanair heeft in september fors meer passagiers vervoerd. Dit bleek maandag uit vervoerscijfers van de Ierse prijsvechter. Ryanair vervoerde afgelopen maand 10,6 miljoen passagiers. In september 2020 bleef de teller steken op slechts 5,2 miljoen passagiers. Het aandeel steeg meer dan 2 procent.

Aandelen van Air France-KLM stegen maandag een procent, terwijl die van easyJet ruim een half procent verloren.

Een consortium geleid door Clayton, Dubilier & Rice heeft de biedingsstrijd gewonnen voor de Britse supermarktketen Wm Morrison Supermarkets. Met een bod van bijna 9,4 miljard dollar troefde CD&R een consortium met onder meer Fortress Investment Group, onderdeel van SoftBank, af. CD&R bood 2,87 Britse pond per aandeel voor Morrisons. Fortress was bereid 2,86 pond te betalen. Het aandeel Morrisons sloot maandag bijna 4 procent lager rond 2,86 pond.

Tussenstand Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het rood. De Nasdaq verloor daarbij ruim 2 procent.